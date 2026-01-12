La Capital | La Región | Auto

Autopista Rosario-Santa Fe: un herido grave al chocar un auto contra un caballo

El siniestro sucedió este lunes a la altura de Sauce Viejo. El conductor del vehículo es un efectivo del Servicio Penitenciario que fue trasladado al hospital Cullen de Santa Fe

12 de enero 2026 · 08:16hs
El auto terminó volcando tras chocar contra un caballo. Sucedió este lunes a la altura de Sauce Viejo

Un efectivo del Servicio Penitenciario Provincial sufrió graves heridas cuando conducía su automóvil por la autopista Rosario-Santa Fe y embistió a un caballo. Como consecuencia del impacto, el vehículo terminó volcando sobre el pavimento y el conductor salió despedido del habitáculo.

El siniestro sucedió este lunes a la altura del kilómetro 132, en jurisdicción de Sauce Viejo, sobre el carril de la autopista que va hacia Rosario.

Según las primeras informaciones, el automovilista sufrió múltiples heridas de consideración. Fue asistido en el lugar por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde permanece internado y bajo observación médica.

Debido al siniestro, se implementó una reducción de calzada en ambas manos de la autopista, lo que provocó demoras y circulación asistida en la zona. En el lugar trabajaban personal policial, peritos accidentológicos, servicios de emergencia y operarios de la Autopista Santa Fe–Rosario, quienes realizan tareas de control, peritaje y limpieza de la calzada.

