Alberto Ricci: "Queremos potenciar el Parque Regional para el turismo zonal"

-El Parque Regional Sur, ubicado entre el arroyo Saladillo y la avenida Circunvalación, recibió a más de 3.000 personas el pasado fin de semana . Fue pensado por la gestión de Pedro González para brindarle a los vecinos un lugar de esparcimiento cerca de sus hogares. Pudimos realizarle muchas mejoras, como una pileta de 1000 metros cuadrados, una granja, parrilleros y un buffet . Todo esto transformó el parque en un lugar ideal para disfrutar en familia con el plus de que está ubicado en una reserva natural de 100 hectáreas.

-Estamos trabajando en nuevas inversiones, como la creación de un estacionamiento y camping para motorhomes . Esto nos motiva mucho porque no hay nada de estas caracterìsticas en la zona. También proyectamos un parque aéreo para actividades de turismo aventura . Además, establecimos precios accesibles para que todos puedan disfrutar de las instalaciones. La temporada de vacaciones 2025 ya está en marcha, ofreciendo una alternativa para quienes no pueden viajar lejos.

Alberto Ricci -parque 3.jpg

De todos modos en Villa Gobernador Gálvez tenemos industria plástica, metalúrgica y cárnica. Son multinacionales de primer nivel que eventualmente en ciertos ciclos deben reivertarse porque sufren los vaivenes del mercado.

-En cuanto a obras públicas hubo mucha preocupación por el estado de las obras en las cascadas del Saladillo. ¿Cómo está este tema actualmente?

-El tema es así, la Nación se corrió antes de que finalice el gobierno de Alberto Fernández. En esa época ya no pagaban los certificados de la empresa, luego este nuevo gobierno tampoco las continuó. Pero hubo una decisión muy fuerte de gobernador, Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico de continuar con esas obras y de avanzar con fondos provinciales. Es una obra que no se puede dejar a medias porque podemos llegar a perder los dos puentes que unen Villa Gobernador Gálvez y Rosario, tanto por Ayacucho como avenida San Martín. Entonces había que tomar una determinación sí o sí y la verdad que quiero destacar eso, que el gobierno de la provincia de Santa Fe está tomando determinaciones importantes en obras muy necesarias donde tendría que estar el Estado Nacional presente y lamentablemente no está.

Alberto Ricci -parque 2.jpg

Paralelamente desde la Municipalidad estamos reparando las colectoras tanto de Circunvalación como de la autopista en el ejido urbano de Villa Gobernador Gálvez, a pesar de que son obras nacionales. Pedimos autorización a Vialidad Nacional, donde nos dijeron que no las podían reparar. Así que lo estamos haciendo nosotros porque pasan ciudadanos de Villa y de la región. No podemos abandonar estas obras por más que sea obligación de la Nación.

-Esas rutas están pegadas al acceso a los puertos ¿Ustedes también están trabajando sobre ese tema?

-Todo lo que es acceso al puerto Rosario pasa por Villa Gobernador Gálvez, ya sea ferrocarril o camiones por Circunvalación y no podemos dejar de hacer ingreso a los puertos. Para el de Villa Gobernador Gálvez la provincia se encargará de la parte provincial y nosotros, con la comuna de Alvear ya hicimos la reparación correspondiente. No podemos cortar ese ingreso a los puertos por tener malas condiciones en la parte de la ruta y es lo que estamos viviendo a diario y es algo que yo lamentablemente lo vengo escuchando desde que asumí como intendente, incluso antes. En el gobierno de Mauricio Macri la anunciaron cinco veces y lo único que hacían era cambiar el presupuesto porque cada vez salía más caro. En el gobierno de Alberto Fernández también la volvieron a anunciar y nunca se concretó. Puede ser que ahora un poco entre la provincia, el sector privado y la Bolsa de Comercio se pueda lograr.

-¿Cómo están abordando la cuestión de la seguridad en Villa Gobernador Gálvez?

- Aunque persisten algunos delitos menores, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Seguridad para mejorar la presencia policial y reducir la delincuencia. Es importante seguir invirtiendo en infraestructura y servicios para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

-¿Cómo están manejando el tratamiento de residuos en la ciudad?

-Formamos parte del consorcio Girsu ruta 21 o zona sur, que incluye a varias localidades de la región. Este consorcio permitió el desarrollo de un centro de tratamiento de residuos en la ciudad. Estamos en tratativas con el Ministerio de Ambiente y la Municipalidad de Rosario para que parte de los residuos de la zona sur sean trasladados directamente a Villa Gobernador Gálvez.

-¿Cuál es su perspectiva sobre la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe?

La veo muy positiva. Es necesario actualizar la constitución para adaptarse a los tiempos actuales y futuros. Sugiero que la Constitución debería revisarse periódicamente. También propongo la reelección del gobernador y la limitación de los mandatos de intendentes, presidentes comunales, diputados y senadores. Además, planteo la idea de tener una fórmula mixta de intendente y viceintendente, similar a la estructura de gobierno nacional y provincial.

-¿Qué nos puede decir sobre su posible postulación para la Convención de constituyentes?

-Es algo que no me tiene pensando. Gobernar Villa Gobernador Gálvez demanda muchas horas al día, y abocarme a la Constituyente significaría dejar la ciudad para estar en Santa Fe. Sería difícil cumplir ambas funciones simultáneamente. Sin embargo, no descarto la posibilidad de ser un organismo de consulta, ya que muchos intendentes de la región tenemos una visión unánime sobre las necesidades de nuestras localidades.

