Massón: "En Ybarlucea tenemos claro que el rumbo es con Provincias Unidas"

El presidente comunal de Ybarlucea, Jorge Massón, ratificó el acompañamiento de su gestión a la candidatura de Gisela Scaglia al frente de la lista de diputados nacionales de Provincias Unidas

24 de octubre 2025 · 07:31hs
Jorge Massón: “En Ybarlucea tenemos claro que el rumbo es junto a Provincias Unidas"

El presidente comunal de Ybarlucea, Jorge Massón, ratificó el acompañamiento de su gestión a la candidatura de Gisela Scaglia al frente de la lista de diputados nacionales de Provincias Unidas.

La localidad, que actualmente está llevando adelante obras de infraestructura con el acompañamiento del gobierno provincial y desarrollando, además, con fondos comunales un Plan de Obras Públicas, denota un crecimiento ordenado, en base al Plan Urbano Local que se proyectó junto al Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario (Ecom Rosario).

“En Ybarlucea tenemos claro que el rumbo es junto a Provincias Unidas. Los que venimos de la gestión y atravesamos varios gobiernos provinciales y nacionales destacamos en el gobierno de Maxi Pullaro la claridad y las certezas al momento de definir. A diario estamos gestionando avances y obras que aún están pendientes en Ybarlucea, y estamos esperanzados en poder concretarlas con el acompañamiento provincial” afirma Massón.

Al respecto del acompañamiento a la gestión de Maximiliano Pullaro en la localidad aseguró que desde Primero Ybarlucea, el partido que el jefe comunal armó para las elecciones 2025 tienen el férreo compromiso al estar “llevando adelante obras como la iluminación de la ruta provincial 34s, que ya está en ejecución, y estamos proyectando una rotonda para la intersección con ruta nacional 34, con avances en el Gasoducto del Gran Rosario, que incluye una estación reguladora para nuestra localidad. Además, recibimos aportes en materia de seguridad y un acompañamiento por parte de todos los sectores del gobierno al momento de las distintas inclemencias climáticas que vienen azotando la región”.

