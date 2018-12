Los jubilados de Capitán Bermúdez se manifestaron en la sede Pami Rosario para reclamar mejores prestaciones del instituto nacional para las localidades del Cordón. Fueron acompañados por gremios de la CGT San Lorenzo.

El flagelo que sufren los abuelos del Cordón "es la demora para algunos tratamientos médicos. Se llega a esperar 90 días o más. La faltante de médicos hace que deban viajar a Rosario, lo que implica el traslado que muchas veces muchos no tienen", detalló Jesús Monzón, secretario general de la CGT san Lorenzo.

En ese orden, los jubilados y referentes de CGT fueron recibidos por el interventor local del Pami, Arístides Lazarte. "Nos explicó que las demandas ya fueron elevadas a Buenos Aires y que se espera respuestas a mediados de enero y se verán las mejoras recién cuando comience febrero", dijo Monzón quien pidió celeridad en las respuestas. "No tienen médicos de cabecera y si necesitan una ambulancia la llaman y no va. Es una pena que un interventor no les pueda dar una respuesta más concreta", señaló.

En la zona del Cordón hay unos 4.600 jubilados. Según cuentan del Centro de Jubilados de Bermúdez sólo existen entre 20 y 25 médicos de cabecera. "Cada uno tiene mil o 1.500 abonados, otros tienen 500 ó 600", puntualizaron los abuelos.

"Te mandan a Rosario para hacer los estudios cuando el 50 por ciento del padrón del Pami no puede subir a un auto", dicen del Centro de Jubilados. "A veces es más barato pagar el trabajo a un privado en Bermúdez que abonar el traslado en remís hasta la ciudad y concretarlo vía obra social", afirman.

Cabe indicar que el grueso de los jubilados perciben "la mínima de nueve mil pesos o menos y no pueden ni una cosa ni otra cosa", advirtieron. Hay, a las 10, habrá una nueva reunión en el Centro Médico del Sindicato Unido de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Bermúdez donde se espera la asistencia de Lazarte, el interventor del Pami.