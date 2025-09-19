La Capital | selección argentina

La extensa racha que perdió la selección argentina y la "maldición" previa al Mundial

El equipo dirigido por Lionel Scaloni cayó ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas y terminó con su dominio global

19 de septiembre 2025 · 09:59hs
La derrota de la selección argentina ante Ecuador puso fin a su liderazgo del ranking mundial. (Foto AP/Patricio Terán)

La derrota de la selección argentina ante Ecuador puso fin a su liderazgo del ranking mundial. (Foto AP/Patricio Terán)

Si bien la selección argentina ya se encontraba clasificada al Mundial 2026 y no contaba con varias de sus figuras, la derrota 1 a 0 frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas puso punto final a una extensa racha como número 1 del ranking mundial Fifa, la mejor de su historia.

Este 18 de septiembre, la entidad máxima del fútbol mundial publicó la actualización del ranking y confirmó a España como nuevo líder de la clasificación global. El equipo dirigido por Lionel Scaloni dejó la cima que ocupaba sin interrupción desde abril de 2023 y también quedó relegado por Francia, por lo que actualmente está ubicado en el 3º puesto.

El ranking se basa en el modelo de cálculo Elo, diseñado para ponderar el desempeño actual de las selecciones según sus resultados, la dificultad de los rivales y la relevancia de cada partido. Por eso, Argentina acumulaba más puntos que España y Francia, pero la caída en Guayaquil redujo su valoración.

Sca
El equipo de Lionel Scaloni era líder del ranking mundial desde abril de 2023.

El equipo de Lionel Scaloni era líder del ranking mundial desde abril de 2023.

El fin de una era en la cima del ranking

A pesar de ser la vigente campeona del mundo y bicampeona de América, la Albiceleste cayó dos puestos. Por su parte, la Roja viene de ser campeona europea en 2024 y los galos cayeron en la final del Mundial 2022 justamente frente a los de Scaloni.

De esta manera, la selección puso fin a una etapa de dominio absoluto en el ranking mundial sostenido a base de resultados con un proceso histórico. Esta caída no modificará cuestiones operativas de cara a la próxima Copa del Mundo, ya que tiene garantizado ser uno de los cabezas de serie por ser el defensor del título.

>> Leer más: Sólo un equipo argentino figura en el ranking de los cien clubes del mundo que más invirtieron en jugadores

La racha finalizó tras 2 años, 5 meses y 12 días de extensión, posicionada como la quinta más prolongada de la historia desde la existencia del ranking. Por otro lado, España logró quedarse por primera vez con el liderazgo tanto en el ranking masculino como femenino, un hecho inédito para la Roja y la Fifa.

Ranking mundial Fifa septiembre 2025

La maldición que evitaría la selección argentina

Argentina podría luchar por recuperar el liderazgo del ranking mundial en sus próximos compromisos. Los de Scaloni afrontarán dos amistosos en Estados Unidos en octubre, donde jugarán frente a Venezuela y Puerto Rico. Luego, disputará otros dos amistosos en noviembre con rivales a definir.

En caso de imponerse en esos encuentros, deberá esperar los resultados de España y Francia para tener chances de recuperarlo. No obstante, la “maldición” que rodea a los líderes de la nómina al comenzar el Mundial podría ser otro punto a tener en cuenta.

Desde que el ranking se estrenó en diciembre de 1992, ningún seleccionado que llegó a la Copa del Mundo como número 1 del ranking pudo levantar el trofeo. En 2022, Brasil viajó a Qatar como líder de la nómina, pero fue eliminado en cuartos de final y la copa quedó en manos de Argentina.

Noticias relacionadas
Lautaro Martínez fue titular en la selección argentina, pero no le quedó ninguna para convertir.

Una derrota final en Eliminatorias que no opacó la gran campaña argentina

El Toro Lautaro Martínez será titular en la selección argentina contra Ecuador. La fecha pasada señaló un gol.

Argentina cambia medio equipo para jugar con Ecuador por las eliminatorias

Nico González, Mac Allister, que será suplente, y Lautaro Martínez, en la última práctica de la selección argentina.

La selección se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y  probar jugadores

La Voz Argentina sigue en la búsqueda del próximo talento nacional

"La voz Argentina": ¿por qué no saldrá al aire el reality este martes?

Ver comentarios

Las más leídas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Lo último

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Anses: el gobierno anunció el incremento de jubilados y pensionados en 2026

Anses: el gobierno anunció el incremento de jubilados y pensionados en 2026

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

El Plan de Sostenibilidad Patrimonial será más sostenible y se simplificará el catálogo de preservación y las herramientas de intervención.

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Carlos Sainz repitió el error de Franco Colapinto que le anticipó su futuro

Carlos Sainz repitió el error de Franco Colapinto que le anticipó su futuro

La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

Policiales
Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

La Ciudad
Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Política

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newells y su futuro pinta borroso

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo
Política

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria
Economía

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario
La Ciudad

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa
Policiales

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Macron presentará pruebas científicas para demostrar que su esposa es mujer
Información General

Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha
Economía

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real
Información General

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar
La Ciudad

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos
Economía

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre
Economía

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre

Pullaro tras el rechazo al veto: Una universidad fuerte no es un gasto
Política

Pullaro tras el rechazo al veto: "Una universidad fuerte no es un gasto"

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores
Información general

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero
POLICIALES

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Santa Fe arma sus números pese a las inconsistencias del presupuesto de Milei
Economía

Santa Fe arma sus números pese a las "inconsistencias" del presupuesto de Milei