La extensa racha que perdió la selección argentina y la "maldición" previa al Mundial

El equipo dirigido por Lionel Scaloni cayó ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas y terminó con su dominio global

La derrota de la selección argentina ante Ecuador puso fin a su liderazgo del ranking mundial. (Foto AP/Patricio Terán)

Si bien la selección argentina ya se encontraba clasificada al Mundial 2026 y no contaba con varias de sus figuras, la derrota 1 a 0 frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas puso punto final a una extensa racha como número 1 del ranking mundial Fifa , la mejor de su historia.

Este 18 de septiembre, la entidad máxima del fútbol mundial publicó la actualización del ranking y confirmó a España como nuevo líder de la clasificación global . El equipo dirigido por Lionel Scaloni dejó la cima que ocupaba sin interrupción desde abril de 2023 y también quedó relegado por Francia, por lo que actualmente está ubicado en el 3º puesto .

El ranking se basa en el modelo de cálculo Elo, diseñado para ponderar el desempeño actual de las selecciones según sus resultados, la dificultad de los rivales y la relevancia de cada partido. Por eso, Argentina acumulaba más puntos que España y Francia, pero la caída en Guayaquil redujo su valoración.

A pesar de ser la vigente campeona del mundo y bicampeona de América, la Albiceleste cayó dos puestos. Por su parte, la Roja viene de ser campeona europea en 2024 y los galos cayeron en la final del Mundial 2022 justamente frente a los de Scaloni.

De esta manera, la selección puso fin a una etapa de dominio absoluto en el ranking mundial sostenido a base de resultados con un proceso histórico. Esta caída no modificará cuestiones operativas de cara a la próxima Copa del Mundo, ya que tiene garantizado ser uno de los cabezas de serie por ser el defensor del título.

La racha finalizó tras 2 años, 5 meses y 12 días de extensión, posicionada como la quinta más prolongada de la historia desde la existencia del ranking. Por otro lado, España logró quedarse por primera vez con el liderazgo tanto en el ranking masculino como femenino, un hecho inédito para la Roja y la Fifa.

Ranking mundial Fifa septiembre 2025

La maldición que evitaría la selección argentina

Argentina podría luchar por recuperar el liderazgo del ranking mundial en sus próximos compromisos. Los de Scaloni afrontarán dos amistosos en Estados Unidos en octubre, donde jugarán frente a Venezuela y Puerto Rico. Luego, disputará otros dos amistosos en noviembre con rivales a definir.

En caso de imponerse en esos encuentros, deberá esperar los resultados de España y Francia para tener chances de recuperarlo. No obstante, la “maldición” que rodea a los líderes de la nómina al comenzar el Mundial podría ser otro punto a tener en cuenta.

Desde que el ranking se estrenó en diciembre de 1992, ningún seleccionado que llegó a la Copa del Mundo como número 1 del ranking pudo levantar el trofeo. En 2022, Brasil viajó a Qatar como líder de la nómina, pero fue eliminado en cuartos de final y la copa quedó en manos de Argentina.