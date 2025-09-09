La Capital | Ovación | selección argentina

La selección argentina cambia medio equipo para visitar a Ecuador por la última fecha de las eliminatorias

Lionel Scaloni determinó seis modificaciones en el equipo que jugará en el estadio Monumental de Guayaquil este martes, a las 20

9 de septiembre 2025 · 18:30hs
El Toro Lautaro Martínez será titular en la selección argentina contra Ecuador. La fecha pasada señaló un gol.

El Toro Lautaro Martínez será titular en la selección argentina contra Ecuador. La fecha pasada señaló un gol.

Sin Lionel Messi ni Cristian Romero, Lionel Scaloni confirmó la formación titular de la selección argentina que visitará al representativo de Ecuador este martes, a las 20, en el estadio Monumental de Guayaquil. El entrenador no solo que definió los reemplazantes de la Pulga y el Cuti, sino que determinó otras cuatro variantes para la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Los que ingresarán son Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Simone, Alexis Mac Allister, Nicolás González, Lautaro Martínez. Jugarán por Nahuel Molina, Cuti Romero, Messi, Franco Mastantuono, Thiago Almada y Julián Alvarez

Messi no viajó a Ecuador para no exigirlo físicamente, luego de que fue titular y convirtió 2 goles en la victoria sobre Venezuela por 3 a 0 el jueves pasado en el Monumental. El elegido para reemplazarlo será Mac Allister.

En tanto, debido a la ausencia del Cuti Romero por suspensión, por acumulación de tarjetas amarillas, Balerdi será titular en la zaga.

>> Leer más: La selección argentina se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y de probar

Además, el Toro Martínez, autor de un gol en el triunfo sobre Venezuela por 3 a 0 la fecha pasada, jugará por Julián Alvarez

Mastantuono irá en esta ocasión al banco de suplentes y lo reemplazará Simeone. En tanto, Nico González jugará por Almada

Otra modificación será el ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina de marcador derecho.

Los titulares de la selección argentina

Los once que eligió Scaloni son Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Noticias relacionadas
A los 38 años, Messi está a un paso de ser el goleador histórico de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias

Beccacece y Scaloni integraron el cuerpo técnico de la selección argentina de Sampaoli entre 2017 y 2018.

El reencuentro de Scaloni y Beccacece, un pasado en común, críticas en el medio y ahora elogios

José Sanfilippo anota uno de los goles en el cómodo triunfo de la selección argentina por 6 a 3 en 1960.

Glorias de Newell's en la primera visita de la selección argentina a Guayaquil

Lionel Scaloni y Lionel Messi. El Diez no estará ante Ecuador en el cierre de Eliminatorias.

Lionel Scaloni, contundente: "No hablé con Messi sobre el próximo Mundial"

Ver comentarios

Las más leídas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

Lo último

Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad

Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: No nos moveremos ni un milímetro

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro"

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

La Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Coronda inició las entrevistas con familias denunciantes y pidió el resguardo de las víctimas
Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Por Gonzalo Santamaría
Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad
Ovación

Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

Módolo: El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa

Por Alvaro Torriglia
Economía

Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa"

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Ovación
Newells o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina
Ovación

Newell's o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina

Newells o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina

Newell's o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina

Argentina cambia medio equipo para jugar con Ecuador por las eliminatorias

Argentina cambia medio equipo para jugar con Ecuador por las eliminatorias

La selección se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y  probar jugadores

La selección se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y  probar jugadores

Policiales
Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico
Policiales

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

La Ciudad
La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare
La Ciudad

La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Quique Llopis se suma a Entre cuerdas y letras, el ciclo musical de LT8

Quique Llopis se suma a "Entre cuerdas y letras", el ciclo musical de LT8

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper
LA CIUDAD

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas
Política

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas

Lali y su nueva canción para Milei: Él y toda su gente son unos payasos, un chiste
Zoom

Lali y su nueva canción para Milei: "Él y toda su gente son unos payasos, un chiste"

Lanzamiento del Iphone 17: qué se sabe del nuevo celular de Apple
Información General

Lanzamiento del Iphone 17: qué se sabe del nuevo celular de Apple

Si hay veto, hay marcha: las universidades anticipan paro y movilización
La Ciudad

"Si hay veto, hay marcha": las universidades anticipan paro y movilización

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario
La Ciudad

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

Frenan un desmonte que arrasó bosques de máxima conservación en Santa Fe
la region

Frenan un desmonte que arrasó bosques de máxima conservación en Santa Fe

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero
LA CIUDAD

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Pullaro cruzó a Milei: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
Zoom

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: se hicieron casi 2.700 en solamente ocho meses
La Ciudad

Plan de Veredas: se hicieron casi 2.700 en solamente ocho meses

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
La Ciudad

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Por Gustavo Conti

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca