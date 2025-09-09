La selección argentina cambia medio equipo para visitar a Ecuador por la última fecha de las eliminatorias

Lionel Scaloni determinó seis modificaciones en el equipo que jugará en el estadio Monumental de Guayaquil este martes, a las 20

El Toro Lautaro Martínez será titular en la selección argentina contra Ecuador. La fecha pasada señaló un gol.

Sin Lionel Messi ni Cristian Romero , Lionel Scaloni confirmó la formación titular de la selección argentina que visitará al representativo de Ecuador este martes, a las 20, en el estadio Monumental de Guayaquil. El entrenador no solo que definió los reemplazantes de la Pulga y el Cuti, sino que determinó otras cuatro variantes para la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Los que ingresarán son Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Simone, Alexis Mac Allister, Nicolás González, Lautaro Martínez . Jugarán por Nahuel Molina, Cuti Romero, Messi, Franco Mastantuono, Thiago Almada y Julián Alvarez

Messi no viajó a Ecuador para no exigirlo físicamente, luego de que fue titular y convirtió 2 goles en la victoria sobre Venezuela por 3 a 0 el jueves pasado en el Monumental. El elegido para reemplazarlo será Mac Allister .

En tanto, debido a la ausencia del Cuti Romero por suspensión, por acumulación de tarjetas amarillas, Balerdi será titular en la zaga.

Además, el Toro Martínez, autor de un gol en el triunfo sobre Venezuela por 3 a 0 la fecha pasada, jugará por Julián Alvarez

Mastantuono irá en esta ocasión al banco de suplentes y lo reemplazará Simeone. En tanto, Nico González jugará por Almada

Otra modificación será el ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina de marcador derecho.

Los titulares de la selección argentina

Los once que eligió Scaloni son Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González.