"La Voz Argentina": ¿por qué no saldrá al aire el reality este martes?

El programa debería avanzar con la segunda etapa de Rounds pero se verá interrumpido por la agenda deportiva

"La Voz Argentina" sigue en su camino por encontrar a la gran voz nacional del año. El exitoso reality show continúa en plena etapa de “Rounds”, con los televidentes cada vez más enganchados con los participantes de cada equipo y ansiosos por votar a sus favoritos.

Sin embargo, en las últimas semanas la transmisión del programa se vio afectada por la agenda política y deportiva del país: el jueves no salió al aire por el partido de la selección argentina contra Venezuela y el domingo tampoco por las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, este lunes el programa volvió a la pantalla de Telefe, con el equipo de Soledad Pastorutti definiendo a sus elegidos en el primer round. Lo que sigue es el inicio del segundo round del equipo de Lali Espósito, que continuará este miércoles 10 de septiembre, ya que este martes la emisión volverá a estar interrumpida.

Por qué el martes no se transmite La Voz Argentina

Este martes 9 de septiembre, la selección argentinavisita a Ecuador por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.El partido se transmite desde las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha. En este sentido, el canal cambió su programación.

En Telefe a las 19.30 comienza la previa al partido con Pablo Giralt, Juan Pablo Vasrky y Sofi Martinez. Luego del partido, a las 21.45, analizarán el desempeño de los equipos. Finalmente, a las 22 horas, Vero Lozano y Luis Ventura harán un programa especial en el que darán a conocer a los nominados a los Premios Martín Fierro de la TV 2025.

Dónde ver Ecuador vs Argentina

El encuentro de la Albiceleste se transmitirá por las pantallas de Tyc Sports y Telefe. El partido comienza a las 20 pero quienes sintonicen más temprano podrán disfrutar de la previa de partido.

El último encuentro entre Argentina y Ecuador se dio en los cuartos de final de la Copa América. Tras el 1-1, Argentina se quedó con el triunfo por penales

Posibles formaciones de Ecuador y Argentina

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Julio Soler; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Hernán Galindez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Ángelo Preciado, Jordy Alcivar, Pedro Vite, Nilson Angulo; Kendry Páez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.