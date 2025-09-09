La Capital | Zoom | La voz argentina

"La Voz Argentina": ¿por qué no saldrá al aire el reality este martes?

El programa debería avanzar con la segunda etapa de Rounds pero se verá interrumpido por la agenda deportiva

9 de septiembre 2025 · 13:46hs
La Voz Argentina sigue en la búsqueda del próximo talento nacional

"La Voz Argentina" sigue en la búsqueda del próximo talento nacional

"La Voz Argentina" sigue en su camino por encontrar a la gran voz nacional del año. El exitoso reality show continúa en plena etapa de “Rounds”, con los televidentes cada vez más enganchados con los participantes de cada equipo y ansiosos por votar a sus favoritos.

Sin embargo, en las últimas semanas la transmisión del programa se vio afectada por la agenda política y deportiva del país: el jueves no salió al aire por el partido de la selección argentina contra Venezuela y el domingo tampoco por las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, este lunes el programa volvió a la pantalla de Telefe, con el equipo de Soledad Pastorutti definiendo a sus elegidos en el primer round. Lo que sigue es el inicio del segundo round del equipo de Lali Espósito, que continuará este miércoles 10 de septiembre, ya que este martes la emisión volverá a estar interrumpida.

>> Leer más: El team Miranda! brilló en "La voz Argentina": una balada de Celine Dion puso de pie al jurado

Por qué el martes no se transmite La Voz Argentina

Este martes 9 de septiembre, la selección argentinavisita a Ecuador por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.El partido se transmite desde las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha. En este sentido, el canal cambió su programación.

En Telefe a las 19.30 comienza la previa al partido con Pablo Giralt, Juan Pablo Vasrky y Sofi Martinez. Luego del partido, a las 21.45, analizarán el desempeño de los equipos. Finalmente, a las 22 horas, Vero Lozano y Luis Ventura harán un programa especial en el que darán a conocer a los nominados a los Premios Martín Fierro de la TV 2025.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by Telefe (@telefe)

Dónde ver Ecuador vs Argentina

El encuentro de la Albiceleste se transmitirá por las pantallas de Tyc Sports y Telefe. El partido comienza a las 20 pero quienes sintonicen más temprano podrán disfrutar de la previa de partido.

El último encuentro entre Argentina y Ecuador se dio en los cuartos de final de la Copa América. Tras el 1-1, Argentina se quedó con el triunfo por penales

>>Leer más: Lionel Scaloni: "Me gustaría que Messi pudiera jugar en Rosario algún partido"

Posibles formaciones de Ecuador y Argentina

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Julio Soler; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Hernán Galindez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Ángelo Preciado, Jordy Alcivar, Pedro Vite, Nilson Angulo; Kendry Páez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Noticias relacionadas
Luck Ra tuvo que tomar la decisión más difícil en La voz Argentina.

Triple empate en "La voz Argentina": Luck Ra tomó la decisión más difícil

La voz Argentina inauguró la fase de Rounds

"La voz Argentina": los "Rounds", votos secretos y el eliminado del team Lali

Los jurados sorprendieron con una interpretación de La isla del sol en La voz Argentina.

"La voz Argentina": cómo quedaron los equipos y quién volvió al certamen

El Chino Darín y Úrsula Corberó están esperando su primer hijo

Úrsula Corberó y el Chino Darín esperan su primer hijo tras casi 10 años de amor

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Lo último

Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Copa Argentina: Argentinos clasificó y jugará con el vencedor de Newells y Belgrano

Copa Argentina: Argentinos clasificó y jugará con el vencedor de Newell's y Belgrano

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina

La Convención constituyente votará este martes la nueva Carta Magna que se elaboró en los últimos dos meses.

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina
Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario
Política

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Maximiliano Pullaro contra Milei: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe
Política

Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos
ovacion

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Ovación
Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Newells debe jugar con lo mejor que tiene ante Atlético Tucumán 

Newell's debe jugar con lo mejor que tiene ante Atlético Tucumán 

Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias: qué tiene que pasar

Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias: qué tiene que pasar

Policiales
Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

La Ciudad
Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8
La Ciudad

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Si hay veto, hay marcha: las universidades anticipan paro y movilización si cae la ley de financiamiento

"Si hay veto, hay marcha": las universidades anticipan paro y movilización si cae la ley de financiamiento

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
La Ciudad

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Por Gustavo Conti

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Economía

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa
Policiales

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser
La Ciudad

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque
Información General

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre
El Mundo

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Por Facundo Borrego
Política

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei