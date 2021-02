Vuelta a las aulas: reclaman celeridad en la puesta a punto de los edificios escolares

La movilización será una vez más para reclamar por las condiciones del edificio escolar. La delegada de la 309 y miembro de Amsafé Rosario, Verónica Montanari, brindó una radiografía edilicia del lugar. “Las ventanas no se abren, no entra luz ni aire, no se pueden limpiar las aberturas, en el baño de la planta baja hay problemas de humedad en el techo y hay caños oxidados. Todavía estamos sin gas pese a que hace rato que se iniciaron las obras”, enumeró.

La referente gremial en la institución dejó en claro el espíritu de los docentes: “Queremos ir a la escuela y encontrarnos con los alumnos, pero necesitamos que las condiciones sean aptas para todos. Acá, cuando llueve se inunda y en las aulas no corre el aire. Más allá del enorme esfuerzo de los directivos, no están dadas las condiciones para la vuelta”.

El titular de Amsafé Rosario, Gustavo Teres, también advirtió que “las escuelas carecen en muchos casos de agua potable, faltan salones en reemplazo de las aulas móviles y no se sabe dónde dispondrán los lugares para los alumnos”, dijo e insistió: “El gobierno tuvo todo un tiempo disponible para acondicionar las escuelas y no se hizo; se ahorró un montón de dinero en el funcionamiento y pese a ello avanzan muy lento por ejemplo los jardines de infantes, como los de Pueblo Esther y Alvear. Debemos discutir en forma urgente condiciones de bioseguridad y de infraestructura y sostenerlo en paritarias todo febrero. Que muestren el balance de lo hecho hasta el momento y garanticen la vuelta segura con protocolos actualizados”.

Desde la conducción provincial de Amsafé, su titular Sonia Alesso adelantó que se está haciendo un relevamiento en las escuelas santafesinas para luego volcar este informe al gobierno y evaluar los pasos a seguir antes del 15 de marzo.

Esta semana está previsto que funcionen los comités mixtos de infraestructura y salarial en paritarias.

Herencia y futuro

Por su parte, el delegado de la Regional VI del Ministerio de Educación santafesino, Osvaldo Biagotti, aclaró que su cartera está trabajando en las refacciones escolares desde el año pasado a través del Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas (Fanis), con partidas regulares para cada institución.

“Nos encontramos con muchas deficiencias de infraestructura producto de la escasa inversión entre 2016 y 2019. A esta deuda histórica con muchas escuelas para la provisión de agua potable, electricidad y gas le estamos dando respuesta luego de años”, subrayó para mencionar que a un centenar de escuelas de la región se les ha provisto de la red de gas.

En el contexto de pandemia, el funcionario también indicó que hubo partidas para acondicionar protocolos con más de 150 escuelas que recibirán la tercera asignación para insumos de funcionamiento (termómetros, alfombras sanitizantes, alcohol en gel).

Ayer, se confirmó que el director de la escuela Juramento a la Bandera, de San Martín y Arijón, había contraído coronavirus, por lo que se decidió cerrar las puertas del establecimiento.

“Pero a todo este esfuerzo se suman las consecuencias de los reiterados robos y el vandalismo con griferías y sanitarios, que los arrancan y se los llevan a los pocos días (así ocurrió ayer en la 756 de zona sur)”, señaló.

De todos modos, y tal como expresó Biagotti, “se están monitoreando las mil escuelas de la regional para dar respuesta y la inmensa mayoría está en condiciones de arrancar las clases el próximo 15 de marzo, y para ello seguiremos trabajando enérgicamente”.

El FAE trabaja a destajo para poner a punto los colegios

“En estos 14 días hicimos 180 intervenciones en cien edificios escolares de los 350 que hay en Rosario, tenemos las 25 cuadrillas a pleno, pero los casos de robos nos tienen a maltraer: 15 en los primeros 17 días del mes”, destacó el titular del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), Rubén Rosa.

En todas o casi todas las acciones se hizo desmalezado, desinfección y limpieza. Pero pese a ello, los robos son una plaga que se devora el patrimonio escolar. En Las Flores se llevaron una cisterna entera; ayer en zona oeste se llevaron la instalación eléctrica y se repuso a las pocas horas. Nada queda a resguardo; cables, bombas de agua, sanitarios y grifería son presa fácil de los delincuentes.

Rosa destaca que pese a la crisis que profundizó la pandemia, la Intendencia no le cortó el giro de fondos, que llevó a tener una inversión en esta campaña anual de más de 4 millones de pesos para acondicionar los entornos y los edificios escolares.

La ciudad alberga a 478 escuelas en 350 edificios. “La gran mayoría va a estar en condiciones, pero el vandalismo está siempre al acecho”, destacó.