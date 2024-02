Vivir con sueño: por qué el calor dificulta las posibilidades de dormir bien

Este lunes, la sensación térmica en Rosario superó los 35 grados sobre la medianoche . No contar con aire acondicionado o ventilación adecuada para estos días en los que el calor es una cuestión central en la vida de los los rosarinos puede derivar en jornadas completas de mal humor y mal descanso , según indicaron médicos que se dedican al manejo de trastornos del sueño.

“Objetivamente, las temperaturas muy altas generan alteraciones de sueño. Sobre todo, para conciliarlo”, explicó a La Capital Octavio Fernández, médico neumonólogo que maneja trastornos del sueño. Y remarcó: “La mayor parte de la gente que no puede combatir las altas temperaturas, ya sea por no tener aire acondicionado o por no contar con ventilación adecuada, va a tener una mayor dificultad”.