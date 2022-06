Vieja Estación Sorrento: Schmuck aseguró que "era un aguantadero de delincuentes"

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck , defendió la decisión del municipio de demoler la ex estación ferroviaria de barrio Sarmiento , en la zona norte de Rosario, al asegurar que el inmueble “estaba en ruinas con inminente peligro de derrumbe” . Además, negó que el lugar tuviera valor histórico patrimonial desde el punto de vista arquitectónico y lo definió "como un aguantadero de delincuentes".

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la edila del Frente Progresista sostuvo que la situación planteada por el destino de la ex estación ferroviaria ubicada en Darragueira y República de Siria, un edificio que data de finales de 1800, es un tema que se trabajó desde el inicio de la gestión de Pablo Javkin. "Los vecinos decían que este lugar se había convertido en un aguantadero. Era refugio de delincuentes, pero también había gente en situación de calle que trataba de pasar la noche allí con peligro para su integridad física”, sostuvo.

Schmuck agregó que “ese lugar es parte del barrio Sarmiento y estaba en condiciones lamentables. Se hicieron varias inspecciones. Los vecinos fueron al municipio y también al Concejo a pedir que se hagan controles. A simple vista, los vecinos detectaron que el inmueble estaba en ruinas”.

67980be7-ca1f-4b85-af03-b64b5d8ff2e6.jpg La Estación Sorrento estaba ubicada en la plaza Cabo Principal Álvarez, en avenida de Enlace entre Sorrento y Canning.

La concejala aseguró que “con las distintas áreas técnicas del municipio durante todo 2021 y en 2022 se hicieron inspecciones y el inmueble fue declarado en ruinas. Es decir que presentaba un peligro inminente de peligro de derrumbe. Cuando se establece eso, lo que se aconseja inmediatamente es demoler de una manera segura, profesional, y eso fue lo que hicimos. Ese fue un pedido desde hace mucho tiempo”.

“El lugar se había convertido en un basural y en un lugar que llamaba permanentemente a la inseguridad. Era literalmente, un aguantadero. Hace poco se abrió un expediente de los vecinos, con más de diez firmas acompañando el pedido de demolición. Ese lugar ya no era patrimonio de la ciudad, estaba en ruinas, y prácticamente había que hacerlo de nuevo. No quedaba otra opción que la demolición. Se hicieron inspecciones de Obras Particulares, Defensa Civil y Planeamiento. Y los responsables de esas áreas dijeron que el inmueble cayó con apenas tocarlo. Era un peligro para los que circulaban por allí y se había convertido en un basural”, agregó.

Schmuck le dedicó un párrafo al concejal Lisandro Cavatorta (PJ), quien denunció la demolición de la ex estación. “Hay algunos que se dedican a la politiquería barata y no tienen compromiso o responsabilidad en investigar los temas que plantean los vecinos. La política no es show. Hemos asistido a un programa de TV con testimonios de vecinos planteando la necesidad de demolición. Hoy se lo utiliza para oponerse sin fundamentos. Eso es lo que plantea Cavatorta. Cada uno tiene que hacer su parte. Nosotros tenemos que gobernar y escuchar a los vecinos y el lugar era un desastre”.