La Capital | La Ciudad | veto

"Si hay veto, hay marcha": las universidades anticipan paro y movilización si cae la ley de financiamiento

La norma ya fue aprobada por el Congreso y el gobierno nacional tiene hasta el jueves para vetarla, de lo contrario quedará promulgada

9 de septiembre 2025 · 12:51hs
Veto a la ley de financiamiento. Otro de los carteles alusivos a la defensa de la educación pública en la plaza San Martín.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Veto a la ley de financiamiento. Otro de los carteles alusivos a la defensa de la educación pública en la plaza San Martín.

"Si hay veto, hay marcha". Bajo esta premisa, la comunidad universitaria se manifestó en estado de alerta ante un eventual veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. El gobierno tiene hasta el jueves 11 para vetar la ley, de lo contrario quedará promulgada.

El plenario de secretarias y secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu ) resolvió por unanimidad llevar al Frente Sindical Universitario la propuesta de realizar un paro nacional el día siguiente al anunciado veto que el presidente Javier Milei amenaza interponer contra la ley de financiamiento universitario.

El gremio de los profesores también anticipó la determinación de convocar a una nueva marcha federal, en coincidencia con la sesión parlamentaria que, de producirse ese decreto, debería revertirlo.

Marcha Rosario Milei universidad UNR.jpg
La pulseada con la universidad, un conflicto de riesgo para el gobierno de Javier Milei.

La pulseada con la universidad, un conflicto de riesgo para el gobierno de Javier Milei.

La ley de financiamiento

Con 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones, a fines de agosto la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de financiamiento de la educación universitaria. Una medida que propone garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el país.

En octubre de 2024, pese a la masiva movilización en todo el país en defensa de la universidad y la educación pública, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario que había aprobado el Congreso, por lo que se espera que en este caso corra la misma suerte

Desde el gobierno sostuvieron entonces que la norma, aprobada un mes antes por amplia mayoría, pretendía "dañar al gobierno políticamente" y al equilibrio fiscal, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas. Sin embargo, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, aclaró días atrás que “el proyecto establece con mucha responsabilidad de donde salen los recursos" y que "afecta solo el 0,2 por ciento del PBI, por lo tanto su incidencia es marginal".

>> Leer más: Franco Bartolacci: "La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Docentes, rectores y estudiantes

Los docentes nucleados en la Conadu acordaron sostener las acciones locales y nacionales de visibilización del conflicto durante las semanas que transcurran hasta la convocatoria a la marcha.

“La próxima marcha federal tiene que presionar para que los diputados y senadores rechacen de forma definitiva el avance del Poder Ejecutivo sobre la voluntad popular que se expresa en el Congreso, para poner un freno a la política de ajuste que pretende destruir la universidad”, señaló Carlos De Feo, secretario general de Conadu.

Por su parte, en el último plenario de los rectores realizado en Rosario, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, dijo: "Nos toca actuar y trabajar en conjunto, internamente en nuestra universidades y con la sociedad, porque solo con un presupuesto nacional se garantiza la autonomía y la autarquía. Si hay veto, hay nueva marcha federal universitaria".

Quien también se expresó sobre el tema fue la Federación Universitaria Argentina (FUA): "Presidente, no vete la ley de financiamiento universitario. Esta ley fue conquistada con la lucha de miles de estudiantes, docentes y trabajadores de todo el país. Un veto presidencial sería un retroceso histórico y un ataque directo a la universidad pública, gratuita y de calidad", señalaron desde el espacio estudiantil a través de sus redes sociales. Y agregaron: "El derecho a estudiar no se veta".

Noticias relacionadas
El Senado rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad

El Senado inició la sesión en la que rechazará el veto a la emergencia en discapacidad

Organizaciones que trabajan con discapacidad piden que se mantenga la ley de emergencia.

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Quique Llopis se presentará este jueves a las 19 en el ciclo “Entre Cuerdas y Letras”, en el auditorio de La Capital y con transmisión por LT8.

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

La policía rompió los vidrios de una Kangoo para rescatar a dos perros encerrados bajo el sol.

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Lo último

Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Copa Argentina: Argentinos clasificó y jugará con el vencedor de Newells y Belgrano

Copa Argentina: Argentinos clasificó y jugará con el vencedor de Newell's y Belgrano

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina

La Convención constituyente votará este martes la nueva Carta Magna que se elaboró en los últimos dos meses.

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina
Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario
Política

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Maximiliano Pullaro contra Milei: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe
Política

Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos
ovacion

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Ovación
Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Newells debe jugar con lo mejor que tiene ante Atlético Tucumán 

Newell's debe jugar con lo mejor que tiene ante Atlético Tucumán 

Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias: qué tiene que pasar

Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias: qué tiene que pasar

Policiales
Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

La Ciudad
Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8
La Ciudad

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Si hay veto, hay marcha: las universidades anticipan paro y movilización si cae la ley de financiamiento

"Si hay veto, hay marcha": las universidades anticipan paro y movilización si cae la ley de financiamiento

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
La Ciudad

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Por Gustavo Conti

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Economía

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa
Policiales

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser
La Ciudad

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque
Información General

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre
El Mundo

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Por Facundo Borrego
Política

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei