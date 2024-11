Vacaciones: los destinos internacionales son "la primera consulta" en las agencias rosarinas

Las ventajas del tipo cambio abren la posibilidad de que los argentinos de pasen las vacaciones de verano en el exterior. Así lo señaló Trinidad Iglesias, vicepresidenta de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), quien aseguró que “hay una euforia de temporada alta que no se vio en 2023 con preferencias por destinos como Brasil y el Caribe”.

“Estamos recibiendo muchas consultas , también en lo que es turismo nacional ya que hay posibilidad de pagar en cuotas, facilidad que en el internacional no hay por el momento. Pero de acuerdo a lo que una habla con la mayoría de los colegas, hoy el turismo internacional es lo primero que se consulta ”, destacó la referente de los operadores de viajes de Rosario.

Al pedirle que comparare la actual situación con la del año pasado en esta misma época, cuando aún Javier Milei no había llegado a la presidencia y había mucha incertidumbre por las medidas económicas que se impondrían, Iglesias dijo: “El año pasado se vendió mucho previo a la finalización del gobierno anterior. Yo no noté un descenso de ventas, pero sí creo que ahora hay una euforia por la temporada alta, que sería el verano, que no tuvimos el año pasado”.