Los representantes de los docentes universitarios terminaron de definir ayer un paro de 48 horas para el jueves y viernes próximos, en el marco de una paritaria en la que ese sector sigue rechazando con contundencia la oferta salarial del gobierno nacional por considerarla insuficiente. Esta determinación se dio a través de votaciones que se realizaron entre el lunes y ayer, en las distintas sedes universitarias de la ciudad y la región.

De esta manera, se endurece el plan de lucha, y los principales referentes gremiales ya dejaron traslucir que pueden aparecer nuevas medidas de fuerza si no surgen otras acciones del gobierno nacional.

Vale precisar que desde Coad (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR) ya estaba determinado un paro para el jueves, y la votación fue para decidir si aceptaban extender la medida al viernes como lo impulsaba la Conadu histórica.

"El gobierno no está escuchando nuestros reclamos, por eso se toman estas determinaciones", señaló Laura Ferrer Varela, referente de Coad.

En este marco de cuestionamientos y protestas, los docentes de todas las facultades de la UNR y escuelas dependientes votaron para definir los alcances de la medida de fuerza. Además, admitieron que se baraja la posibilidad de agregar otro paro de 48 horas, para los días 28 y 29 de este mes, en caso de continuar sin resolución la paritaria.

Insuficiente

Vale recordar que la última oferta salarial que expuso el 8 de este mes el gobierno nacional consistió en un 4 por ciento de aumento en junio sobre el salario de marzo de 2019 (que se incorpora al básico); otro 4 por ciento en agosto sobre el salario de marzo de 2019 (que se incorpora al básico); y otro 4 por ciento en septiembre sobre el salario de marzo de 2019 (que se incorpora al básico.

Y además, otro 3 por ciento de aumento en octubre respecto al salario de marzo de 2019 (que se incorpora al básico), y la incorporación de las sumas no remunerativas no bonificables de enero y febrero de 2019 en noviembre. También la incorporación de las sumas no remunerativas no bonificables de marzo y abril de 2019 en el mes de diciembre; y una cláusula de actualización salarial gatillo en noviembre de 2019 y en febrero de 2020.

"En estos días, vamos a participar de acciones de reclamo conjuntas con los estudiantes como clases públicas, y asambleas en las facultades. Y también vamos a participar de los actos y los encuentros que están programados por los 50 años del Rosariazo", se encargó de remarcar Ferrer Varela.

Y confirmó que "el jueves vamos a viajar a Buenos Aires para participar de la marcha en defensa de la universidad pública junto con estudiantes y otras organizaciones de base".

La dirigente sindical admitió que "más adelante también está prevista la posibilidad de otro paro de 48 horas para el 28 y 29 de mayo, siempre dependiendo de lo que aparezca en la mesa paritaria. Hasta el momento, no hubo avances de ningún tipo".