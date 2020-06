Todos los meses, el área de oncología del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria atiende a un centenar de pacientes, algunos muy jóvenes, con distintos tipos de cáncer que cumplen con tratamientos que suelen ser muy duros desde el punto de vista físico y anímico. Por las características socioeconómicas de las personas que concurren a este centro médico de alta complejidad (que depende de Salud provincial) muchos de los afectados inician sus tratamientos con tumores avanzados. Llegan tarde por no poder acceder al sistema sanitario, por desconocimiento o porque su prioridad es llevar cada día un plato de comida a su hogar. No siempre tienen la chance de hacerse controles de rutina y cuando se les diagnostica una enfermedad oncológica superan un montón de obstáculos para poder cumplir con el tratamiento. Los médicos se convierten en un pilar central, no sólo en lo que tiene que ver con la terapia indicada para cada caso sino también en el acompañamiento afectivo, el seguimiento estricto para que no dejen de asistir a las sesiones de quimioterapia o los chequeos necesarios.

Están para ayudarlos a conseguir la medicación a tiempo y comprender en su magnitud la difícil realidad que vive la mayoría, y considerarla, a cada momento, para asistirlos en todo lo que puedan. Cuando se conocieron los primeros casos positivos del nuevo coronavirus y el Hospital Eva Perón fue designado lugar de referencia para pacientes Covid-19, los pacientes oncológicos se asustaron porque temían contagiarse. Y se lo hicieron saber a sus médicos. Algunos pusieron en dudas la continuidad de la terapia que estaban llevando adelante porque no querían concurrir al hospital, otros, los que estaban por empezar, no volvieron a aparecer.

Frente a esta situación, la oncóloga Aneley Traverso empezó a pensar cómo podían evitar la deserción de los pacientes, cómo ayudarlos en un contexto tan complicado para que cumplan con la terapia, para que no bajen los brazos. Además de los llamados para explicarles cómo iban a manejarse, de habilitar un WhatsApp para estar en contacto, quiso ir un poco más allá y pensó que la mejor solución sería contar con una web que concentrara información sobre Covid-19, que explicara los verdaderos riesgos para las personas con un diagnóstico oncológico y que les ofreciera de una manera simple y accesible sacar turnos, conocer si la medicación de cada uno estaba disponible, y sobre todo, ser un canal de comunicación permanente en el marco de una pandemia que expone de una manera particular a quienes tienen una enfermedad previa y una situación socioeconómica vulnerable.

Con la ayuda desinteresada de tres personas que se dedican a desarrollos web, Traverso y miembros de su equipo lograron tener en poco tiempo un sitio(www.hospitaldediaevaperon.com) que está funcionando, con buenos resultados. Los médicos del equipo de oncología buscan ahora que más pacientes lo conozcan, se familiaricen y le den uso ya que consideran que ayuda a simplificar la cotinuidad de los tratamientos, vitales en muchos casos.

SITUACIONES EXTREMAS

Traverso, jefa del Hospital de Día del Hospital Eva Perón, hace un relato pormenorizado de las situaciones que viven en medio de la pandemia los pacientes que asisten para cumplir con tratamientos endovenosos, que van a buscar los medicamentos orales o concurren a hacerse estudios. "El paciente oncológico vive un aislamiento particular. Muchas veces su gran apoyo está dado por las amistades, el barrio, el vecino, el vendedor de su cuadra, la plaza. Y desde ya es un momento muy especial para un paciente muy grave, sin ninguna posibilidad de recuperación, que quizá deba pasar encerrado sus últimos días".

traverso11.jpg

"Cuando la pandemia llegó a nuestra región, algunos empezaron a rondar en busca de respuestas y otros, temerosos, quedaron en sus casas. ¿Cómo será mi tratamiento?¿Debe continuar?¿Tengo mayor riesgo de contagio que el resto?¿Me va peor si me contagio?, esas eran las preguntas que recibíamos diariamente", comenta la oncóloga. Traverso destaca que "ellos saben, en forma más o menos rudimentaria, que muchos tratamientos o la misma enfermedad que atraviesan pueden generarles una inmunodepresión, y eso los expone más. En este marco, el sistema de salud es quien, junto a las familias y amigos brinda apoyo y respuestas. El contexto en el que viven muchos de estos pacientes es muy desfavorable".

"Con la pandemia de Covid-19, ese sistema de salud que los convoca habitualmente, que los guía en sus terapias, de repente les dijo: se tienen que quedar en su casa. Entonces surgieron los miedos y las dudas: ¿Y si continúo con la atención médica, cómo llego al hospital, con quién hablo, y si voy me podrán atender? Incluso surgió el temor a circular hasta el Eva Perón y que los detengan y los manden a una comisaría si no tenían un permiso", menciona la médica.Fue así que buscar un medio de comunicación accesible, fluido y simple se convirtió en una necesidad para el equipo de salud que quería seguir llegando a esos pacientes. "Teníamos que establecer un nuevo vínculo que traspase la barrera del edificio y que lleve la información al lugar donde residen. La mayoría de quienes se atienden cuentan con celulares, no así con PC o notebooks, entonces también era importante tener una web adaptada al formato del celular", señala Traverso.

LA HERRAMIENTA

La oncóloga comentó su preocupación y su idea con algunos amigos vinculados al área del diseño y la informática y en pocos días, tres de ellos se sumaron solidariamente a colaborar con el objetivo. Y lo lograron en tiempo récord. Francisco Ramini, de Human Decode; Gisela Moreno, de la Universidad Nacional de Rosario y Camila Laboranti, de Malón Cooperativa Gráfica fueron fundamentales para ayudar a la médica a cumplir con el sueño de la web propia del servicio, en un hospital público que no cuenta con los recursos económicos para destinar a este tipo de herramientas.

"En la web presentamos información sobre la enfermedad por coronavirus y recomendaciones generales (en la home), hay un área donde se encuentra gran número de opciones para pedir turno con los especialistas, turno para quimioterapia, un espacio para los pedidos de medicación, pedido de informes de estudios, recomendaciones de psico-oncología, un apartado de preguntas frecuentes respondidas por distintos especialistas y un formulario de contacto, que respondemos siempre dentro de las 24 horas de la consulta", explica.

La especialista confía en que este punto de encuentro seguirá creciendo y que incluso será muy útil cuando la pandemia empiece a ceder. "Creemos que llegó para quedarse y que podemos ir mejorando algunos aspectos con el uso y las necesidades de los pacientes. Ya estamos recibiendo visitas y consultas y funciona realmente bien", remarca.

"Sin minimizar el impacto del Covid-19 y todos los cuidados que se deben tener para minimizar los contagios no podemos olvidarnos ni un sólo día de los pacientes con enfermedades crónicas o severas que ya están en tratamiento o que deben iniciarlo. Contamos en el hospital con todo el equipamiento de bioseguridad para que asistan tranquilos y trabajar nosotros con tranquilidad", destacó, y agregó: "El tiempo es clave en la oncología. No hay que descuidar a quienes más lo necesitan, tanto por su salud debilitada como por sus carencias en lo económico y social".