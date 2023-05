Una nena de dos años cayó dentro de un pozo de unos tres metros

El pozo donde cayó Ámbar en la zona de bulevar Seguí al 6400 no estaba señalizado.

“Veníamos caminando, Ámbar jugando con su hermano y desapareció. El corazón se me fue a la boca, me tiré y el agua me llegó a la cintura. Pero por suerte pude sacar a mi hija”, contó el muchacho.