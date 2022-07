Una mujer murió y otras seis personas resultaron heridas en un choque en zona noroeste

Como resultado de la colisión, Lourdes Margarita B. que viajaba de acompañante en el Peugeot, falleció en el acto producto del violento impacto, mientras otras seis personas resultaron heridas con distintas gravedades, entre ellas un adolescente de 13 años.

El traslado de los heridos

Cinco ambulancias y una moto del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para trasladar a seis pacientes: Edgardo C. (51 años) al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) por un traumatismo de abdomen grave al igual que Paola S. (36 años) por una traumatismo de cráneo, mientras que Silvina P. (47 años) fue derivada al hospital Centenario por un tramatismo de cráneo grave.

En tanto, otras tres personas, Nicole C. (18), Evelyn N. (18 y Bruno C. (13) fueron derivados al hospital Eva Perón de Baigorria por traumatismos múltiples. En tanto, otras cuatro personas fueron atendidas en el lugar y no requirieron traslado.

En el operativo también participó una dotación de rescate de Bomberos Voluntarios.