Una chica rosarina denunció un intento de abuso en un Uber: "Tuve mucho miedo"

"Lo primero que me dice cuando me subí es ' qué linda que sos, me alegraste la mañana' , y yo en ese momento hice como que no lo escuchaba", comenzó contando Antonella a La Capital, y continuó: "Entonces él me consultó si había alguien esperándome en casa, a lo que yo le dije que sí, que mi novio me esperaba". La víctima aclaró que esto era mentira, pero lo hizo porque tenía mucho miedo.

"Entonces me puso la mano sobre la pierna, me dijo 'mirá como estoy' y me mostró su entrepierna. Después de eso se empezó a tocar el bulto", narró la víctima. Comentó que intentó bajarse del vehículo en una estación de servicio en Ovidio Lagos, pero que las puertas estaban trabadas.

"En el siguiente semáforo en rojo había otra estación de servicio al lado, y también había muchos otros autos estacionados. Le repito que me quería bajar, que me abra la puerta, y recién ahí, cuando vio que había mucha gente, me dejó bajar", dijo Antonella.

Otras chicas vivieron lo mismo

La joven realizó la denuncia en Fiscalía y subió un posteo a redes sociales comentando la situación. Al menos nueve chicas se acercaron a ella para contarle que habían vivido situaciones similares con el mismo conductor en el marco de viajes con Uber.

>> Leer más: Luis Petri echó al jefe de la Fuerza Aérea por denuncias de abuso sexual y corrupción

"El descargo lo hice después de que muchas personas me insistieron para que lo haga. Yo tenía mucho miedo. No sabía como reaccionar ni que iba a pasar", añadió la víctima, y dijo: "Muchas chicas salieron entonces a decirme que les pasó lo mismo. Una chica me contó que la violó y otra que lo denunció y que no le dieron bola porque, como fue a la salida del boliche, el hombre alegó que ella lo provocó".

Sobre la denuncia

Antonella contó que durante la mañana del día jueves se acercó a Fiscalía para revisar los avances del caso, y que le dijeron que si su intención "era que el tipo vaya preso que eso no iba a pasar" porque lo que había sucedido eran "cosas simples".

"Me dijeron que iban a tratar de dar con las otras chicas. Pero que más que eso no podían hacer", mencionó la joven rosarina y sumó que le comentaron que "la orden de restricción recién podría ser más a futuro", además de pedirle que "no hable con los medios porque lo único que iba a generar era una sensación de 'linchamiento' hacia él".

Desde Fiscalía le mencionaron que, mientras el hombre esté en libertad, puede seguir manejando el Uber. "Muchas personas me acusaron de estar haciendo campaña contra Uber. Pero la realidad es que me podría haber pasado en cualquier otra aplicación como esta", sumó la víctima.

La joven también contó que, tras la denuncia, sufrió muchas amenazas: "Recibí amenazas que si me agarraban en la calle me iban a violar, que la culpa es de como iba vestida y de que me senté adelante", concluyó.