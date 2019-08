Una discusión entre un automovilista y un grupo de cuidacoches en Vera Mujica y San Lorenzo terminó con dos personas demoradas en la comisaría segunda de policía y volvió a poner en primer plano los conflictos que se generan por el cobro para dejar el auto en la calle y la existencia de espacios "reservados" para estacionar.

El incidente se produjo el viernes al mediodía, cuando Walter S. quiso estacionar su utilitario Renault Kangoo sobre la prolongación de calle San Lorenzo que da con los fondos del Hospital Centenario. El contratista de obra iba junto a su ayudante a realizar un arreglo en los desagües de un edificio de la zona y cuando vio un lugar libre para estacionar no lo dudó.

En eso estaba, según narró a LaCapital, cuando "los cuidacoches me salieron al paso y me dijeron que no podía dejar el auto, que el lugar estaba reservado". Sin bajarse del vehículo, afirmó, les indicó que se corrieran, que el lugar pertenecía al edificio donde el iba a trabajar, pero le indicaron que "el lugar estaba reservado para los médicos del hospital".

La discusión fue subiendo de tono, hasta que "uno de los trapitos le pegó una patada a la chata, entonces me bajé del vehículo y de repente salió uno con un fierro que me pegó en el antebrazo. Me quise defender y vino otro que me dio un golpe en la boca", narró el trabajador.

En medio de la gresca, recordó, llegó un patrullero de la policía que trasladó tanto al conductor como a uno de los cuidacoches a la comisaría 2ª. "Ahí empezó otro calvario —relató el trabajador—, yo sangraba y tenía toda la cara hinchada. Después de mucho pedir, logré que llamaran a una ambulancia del Sies para que me atendieran. Los médicos dijeron que me tenían que llevar a hacer una sutura a un sanatorio, pero no me llevaron".

Durante todo el tiempo que estuvo en la comisaría, sostuvo, "la policía presionó para que yo no denuncie la situación, me amenazaban diciendo que si denunciaba al pibe, él me podía hacer una contradenuncia y yo podía quedar detenido".

Todo el episodio se extendió, aproximadamente, entre las 13 y las 19. Unas seis horas "en las cuales me apretaron para que no hiciera la denuncia", relató el conductor que esta mañana se acercará al Ministerio Público de la Acusación para dejar asentada su versión de los hechos.

El conductor también advirtió que varios vecinos que lo asistieron en la esquina de San Lorenzo y Vera Mujica le comentaron que no era la primera vez que presenciaban incidentes "porque los cuidacoches no dejan estacionar y tienen sus espacios reservados". En la zona están las facultades de Odontología y Ciencias Médicas y no hay muchos estacionamientos cercanos.

"Es increíble que en un espacio público un grupo de personas haya montado un lavadero y, además, tome la calle y la conviertan en un estacionamiento", se quejó Walter y apuntó que junto a su abogado presentará un video donde quedó registrada la agresión recibida.

No es la primera vez que la actividad de los cuidacoches genera polémica. En el Concejo Municipal se presentaron varias iniciativas que van desde prohibir la actividad hasta regularizarla, sin que prospere ninguna.