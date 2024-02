Uber: el municipio rosarino cuestionó a los taxistas por la violenta protesta de ayer

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, salió a cuestionar la protesta que realizó este jueves un grupo de titulares de taxis en reclamo de una mayor percusión de choferes que levantan pasajeros mediante la aplicación Uber . Este jueves hubo momentos de mucha tensión en torno al Palacio de Los Leones. Los representantes de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis cuestionaron a viva voz al intendente Pablo Javkin por la falta de resultados ante el avance de Uber. A su vez, los taxistas le adjudicaron al mandatario haber respondido con violencia verbal, especialmente contra Natalia Gaitán, la taxista referente de la aplicación She Taxi, quien denunció haber sido insultada y amenazada por el intendente.

Chale señaló que lo ocurrido ayer en la Municipalidad “fue desagradable y lamentable" . Amplió: "La situación de tener al intendente sin poder cumplir con una actividad que tenía programada o no poder salir del palacio municipal, es un hecho institucional grave ”.

Los concejales de La Libertad Avanza quieren que Uber "sea una alternativa, no una competencia"

“Estamos en un momento de mucha convulsión, con protestas de diversos colectivos y algunas muy masivas. Pero lo que nunca ocurrió en el último tiempo fue esto: que un grupo muy minoritario de titulares de taxis, y algunos ni siquiera eran de Rosario, deje salir al intendente. No quiero dejar pasar ni naturalizar esto, porque es grave. Esa acción tiene que recibir el repudio suficiente para que no vuelva a suceder ”, agregó.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el secretario de Gobierno de la Municipalidad remarcó que desde el 11 de diciembre, cuando asumio el cargo, “hubo protestas casi todos los días. Tres fueron de taxis. Y las manifestaciones van escalando, pero ninguna situación se resolverá actuando de esa manera”.

“La actitud de los dueños de taxis fue equivocada todo el día, después implementaron una medida de fuerza que no tuvo mayores efectos prácticos. Generar una convulsión no es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos generar tranquilidad y cambios en el sistema de taxis para modernizarlo. Esa es una cuestión que hay que abordar”, añadió.

Con relación a las denuncias de los taxistas acerca de los insultos que habría proferido Javkin contra Gaitán, Chale dijo: “Es mentira. Es tergiversar una situación". Explicó: "Frente a ese panorama, donde estaban bloqueadas la puerta principal y la auxiliar del Palacio, le pedimos a dos referentes de la Cámara que se acercaran a dialogar. Esta persona (por Gaitán) siempre tuvo una actitud desafiante, no la reconocemos como referente del sector y ayer siempre tuvo una actitud de romper o confrontar en un contexto ya caldeado porque el bloqueo de las puertas del municipio ameritó que llegaran autoridades policiales y del Ministerio Público de la Acusación para que constataran lo que estábamos diciendo”.

“Desde el 1º de enero hasta la última semana, se remitieron al corralón 48 vehículos como transporte ilegal, la mayoría trabajando con la aplicación Uber. El municipio tiene recursos para hacer distintos controles, no solo por la cuestión de Uber, y son limitados. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para controlar esa situación. Uber es un fenómeno que crece sin freno. Eso lo viven en Buenos Aires, Córdoba y Rosario".

"Frente a eso no nos vamos a resignar, pero no vamos a permitir que adjudiquen, como lo dijeron ayer, a la Municipalidad la responsabilidad de fundir el sistema de taxis. Si el sistema no se moderniza tiende a reducirse. Las aplicaciones funcionan porque uno sabe cuál es el conductor, cuándo va a llegar, porque se puede pagar sin tener plata en el bolsillo, se puede puntuar el servicio. Hay que poner las barbas en remojo en cuanto a la modernización del sistema. Hay herramientas que nos dio el Concejo y vamos a avanzar en ese camino”.