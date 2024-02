Sorpresivo paro de taxis tras una tensa reunión con el intendente Javkin

Los titulares de taxis de Rosario, en solidaridad con los taxistas autoconvocados de Rosario y alrededores, realizan un paro desde las 14 de este jueves y hasta las 18 luego de atravesar una tensa y acalorada reunión con el intendente de Rosario, Pablo Javkin , donde hubo insultos y empujones . Durante ese encuentro en el Palacio de los Leones, los taxistas no encontraron respuestas respecto a la regulación y contralor de las aplicaciones móviles que operan de forma ilegal en la ciudad y por eso decidieron lanzar una huelga sorpresiva que, de acuerdo, a lo que se observa en la calle el acatamiento es dispar . Así, la ciudad está este jueves a la tarde sin el servicio de taxi. En este marco, los taxistas realizan cortes en la calle Santa Fe a la altura de la Terminal de Ómnibus como una medida más de protesta.

Los concejales de La Libertad Avanza quieren que Uber "sea una alternativa, no una competencia"

La reunión en el Palacio de los Leones fue subiendo de tono, se tornó muy tensa y todo se desmadró cuando se registraron insultos y hasta empujones. De más está decir que no se alcanzó a llegar a ningún acuerdo como pretendían quienes representan a las cámaras de taxistas de Rosario.

Iantosca, junto a Marcelo Díaz (Catiltar) y Natalia Gaitán (presidente de la Cámara de Mujeres Taxistas) son los representantes de los taxistas que ingresaron a la reunión en el municipio.

En esa reunión, y siempre de acuerdo al dirigente sindical, resolvieron ir a protestar a la Municipalidad, "como lo hacemos siempre, creo que es la tercera vez que lo hacemos en pocas semanas", afirmó.

Y a continuación se explayó: "Cuando estábamos protestando en la puerta, nos llaman para que entremos para hablar con (el intendente) Javkin. Ahí se dio una reunión agresiva. Nosotros nos defendimos, creo que de la misma forma".

"Hubo una discusión fuerte, entre ambas partes, por supuesto que nosotros nos defendimos. Fue una reunión subida de tono, en la que nos dijimos cosas que tal vez en público no se dicen", reafirmó, al tiempo que aclaró que en estos años "han pasado varios intendentes y saben cuál es mi forma de actuar".

"Cuando salimos de la reunión, y hay varios muchachos de testigo, vino la policía a querer llevarnos presos, porque decían que nosotros entramos por la fuerza a la Municipalidad. Al menos es lo que nos dijo la policía a nosotros. Cuando en realidad fueron ellos quienes nos hicieron ingresar. Es fácil probar esto que digo, calculo que habrá cámaras para probar esto", amplió el dirigente de los taxistas.

"Después se dio la reunión normal. Yo estoy acostumbrado a que esto pase, cada uno defiende sus intereses, nosotros en este caso a los taxistas y a los remiseros", argumentó en diálogo con los medios.

ta2.jpg

La posición del municipio

El secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chale, salió a dar su versión de los hechos: "Este mediodía, un grupo de taxistas bloqueó las puertas de la Municipalidad durante una hora, impidiendo la entrada y salida de trabajadores que realizaban sus tareas. Ante este accionar violento, pedimos la actuación de la fiscalía y la policía para liberar los ingresos, en defensa del edificio y de la libre circulación".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsebachale%2Fstatus%2F1753145509588427003&partner=&hide_thread=false Este mediodía, un grupo de taxistas bloqueó las puertas de la Municipalidad durante una hora, impidiendo la entrada y salida de trabajadores que realizaban sus tareas.

Ante este accionar violento, pedimos la actuación de la fiscalía y la policía para liberar los ingresos, en… — Seba Chale (@sebachale) February 1, 2024

Y agregó: "A pedido del intendente, fueron convocados José Iantosca y Marcelo Díaz en representación de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxi de Rosario (CATILTAR) para resolver la situación. En ese marco se sumó una persona llamada Natalia Gaitán, quien no tiene ninguna representación gremial y es conocida por sus reiteradas provocaciones y agresiones, actitudes que reiteró hoy y no podemos aceptar. Tenemos un diálogo maduro y permanente con los gremios de los taxistas. No vamos a tolerar ningún tipo de amenaza, extorsión, ni mucho menos acusaciones falsas de grupos pequeños que quieren sacar ventaja con aprietes", aseveró el funcionario de Javkin.

ta.jpg

"Estamos enojados, más que nada con la actitud que tuvo el intendente para con Natalia Gaitán (presidenta de la Cámara de Mujeres Taxistas) y Marcelo Díaz (Catiltar) y para con otros compañeros", señaló desde Catiltar José Tornambé en alusión al tenor que tomó la discusión entre taxistas y el intendente dentro de la Municipalidad.

El eje del conflicto que atraviesan los taxistas tiene que ver por los cuestionamientos a los controles municipales hacia la aplicación Uber y los hechos de inseguridad que se vienen registrando durante el servicio nocturno frente a la ausencia de patrulleros policiales.

Por tal motivo, los taxistas determinaron un paro sorpresivo desde las 14 y al menos hasta las 18, según indicaron a este medio, aunque confiaron en que el conflicto pueda zanjarse a través del diálogo.