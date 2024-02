Transporte: Javkin va al Congreso este jueves con 40 intendentes a pelear por los subsidios

Con Pablo Javkin a la cabeza, Rosario llevará demandas concretas a la reunión en el Congreso Nacional de más de 40 intendentes de todo el país afectados por el anuncio del gobierno central de eliminar los fondos del subsidio al transporte público . Además de alentar un reclamo judicial ante el incumplimiento del pacto fiscal aprobado por ley, propondrá cambiar la coparticipación del impuesto a los combustibles. “Todos pagamos un impuesto para que el Amba (Área Metropolitana Buenos Aires) tenga el boleto más barato. Nosotros no estamos generando un gasto, el Estado Nacional recauda un tributo y se lo quedan allá”, disparó Javkin muy molesto antes de la reunión en Buenos Aires.

“La situación es muy grave. No se entiende la medida, y lo que incluso se está generando. Primero, hay obligaciones fijadas por ley, las de los atributos sociales de la Sube y las de los subsidios aprobadas en el presupuesto 2024, pero que no se están pagando; eso no puede suceder. Se está tomando una medida de incumplir lo que dice la ley, y contra eso vamos a ir con la vía administrativa y judicial, tanto nosotros como la provincia”, advirtió el titular del Palacio de los Leones.

javkin El intendente Pablo Javkin brindó una conferencia de prensa tras el anuncio de recorte de subsidios al transporte público en el interior. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Y agregó que precisamente “ese incumplimiento del pacto fiscal” es lo que vamos a reclamar. No es una medida efectiva, sin subsidios nacionales los costos de las tarifas que se van a 1.100, 1.150 pesos y en algunos casos hasta 1.200 pesos; eso es inaplicable para el usuario, esa tarifa implicaría bajar gente del colectivo”.

Sobre el subsidio a la demanda que propone el gobierno nacional dijo estar de acuerdo, pero aclaró que para llegar a esa instancia “hay que hacer todo lo contrario. No puede ser que un ciudadano de Rosario, de Córdoba, de Mendoza o Resistencia no sea considerado parte de la demanda y el del Amba sí”, diferenció sobre la medida.

"Argentina no funciona alrededor del Amba"

En relación al centralismo, fue tajante y reclamó firmeza. “La Argentina funciona alrededor del Amba, cambian los gobiernos, la ideología, y eso no. Nos tenemos que poner firmes. El impuesto a los combustibles, que es la base de los subsidios, lo pagamos todos. Cada vez que cargamos nafta, un porcentaje va a un fondo que se distribuye con el transporte. Ese fondo distribuye 86 por ciento para el Amba, y el 14 por ciento para interior. Ahora se quedan con el ciento por ciento. Contra eso no hay debate posible”.

Tras aclarar que no es el municipio sino las empresas las que reciben y administran los subsidios, insistió: “Que quede claro, todos pagamos un impuesto para que en el Amba tengan el boleto más barato. No es que nosotros estamos generando un gasto. El Estado nacional recauda un tributo, y se lo quedan allá”.

Al mismo tiempo expuso la incongruencia que exhiben las propuestas del gobierno nacional. "¿Cuál es la discusión? Porque si derogan el impuesto (al combustible) es un cosa, pero la noticia es que lo van a aumentar, se distribuye sólo en el Amba y la enfermera o el monotributista de Rosario pagan más caro el boleto”.

“Esto va a terminar en un reclamo administrativo, pero debería terminar en una mesa de trabajo donde nos escuchen. Si somos 40 intendentes que manejamos el sistema de transporte público, al menos deberíamos tener 20 minutos de tiempo para ver qué opinamos. Lamo a la razonabilidad, el reclamo del vecino lo tenemos encima, no podemos dilatar la solución de los problemas”, amplió.

El intendente, anticipó que Rosario va a proponer “cambiar la coparticipación del impuesto a los combustibles. ¿Quieren eliminar el fondo del interior? Entonces distribuyamos mejor el impuesto que pagamos todos los argentinos. Esto no tiene nada que ver con los Estados. Los subsidios que se reciben van al transporte, yo no pago un recital con los subsidios, es una mentira que dura un Tik Tok”, graficó.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, quien probablemente viaje a Buenos Aires junto a Javkin, indicó a la La Capital la posición que mantendrá Rosario en la reunión de intendentes.

“Vamos a proponer iniciar el reclamo administrativo porque hay un aspecto judicial, ya que esos fondos fueron aprobados en el presupuesto, además de que impulsamos cambiar la coparticipación del impuesto al combustible. Son más de 40 intendentes de distintas ciudades y localidades. La situación sigue igual que la semana pasada”.

Pero además, Chale recordó el contexto de arrastre desde que se disparó la inflación y puso el sistema en jaque. “La situación viene de finales de 2023, con el congelamiento de fondos, la suba exponencial de los costos del sistema, el incremento de las unidades, del combustible, las paritarias. Eso tuvo un impacto muy importante que fue absorbido por cada jurisdicción. Ahora la quita del subsidio lleva al sistema al borde del colapso”.

“Desigualdad”

La secretaria de Transporte de provincia, Renata Ghilotti, detalló el impacto de la quita de fondos nacionales en el sistema santafesino y marcó los fuertes desequilibrios que se generan. Pese al contexto, confirmaron que el gobierno provincial sostendrá el Boleto Educativo.

La funcionaria, junto con la subsecretaria del área, Mónica Alvarado, brindó una conferencia de prensa en la que dio a conocer la situación del transporte público en Santa Fe frente al anuncio de Nación de eliminar los subsidios al transporte del interior del país y sostener los del Amba.

“Queremos mostrar el impacto que tiene la medida que ha tomado Nación con el retiro intempestivo de los subsidios, cómo esta definición de ir hacia el subsidio a la demanda _se hace a través de la tarjeta Sube_, hoy en Santa Fe genera un impacto y una situación de desigualdad”, dijo Ghilotti.

Durante la presentación en la sede Rosario de Gobernación reflejaron que en materia de aportes por Impuestos a los Combustibles, en enero de 2024 la provincia tributó 3.900 millones de pesos, de los cuales, como coparticipación, recibió sólo 490 millones (por Fondos Fonavi), en tanto que dejó de percibir los 1.400 millones de pesos que le correspondían del Fondo Compensador del Transporte.

“Nación se queda con 3.410 millones de pesos de libre disponibilidad que no vienen a Santa Fe. ¿A dónde van? ¿Van a sostener al Amba como lo hicieron históricamente los gobiernos anteriores?”, cuestionó la funcionaria. Para reflejar este punto, vale mencionar que cada santafesino aporta por cada litro de nafta 61,5 pesos, y por cada litro de gasoil 37,7 pesos, montos fijos que son actualizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).