Subsidios al transporte: "Tenemos que ir todos juntos a patear puertas en Buenos Aires"

La concejala Norma López: "Me llamó la atención que el intendente de la ciudad, en este momento que es crítico, no convocara a todas las fuerzas políticas"

“Ayer me llamó la atención que el intendente de la ciudad, en este momento que es crítico, no convocara a todas las fuerzas políticas. Este momento requiere de la unidad de todos los espacios políticos. Milei no tiene escrúpulos. Tiene decidido hacer del país un negocio e imponer mayores ajustes al no poder alcanzar la aprobación de la ley ómnibus”, agregó.

En ese sentido, López consideró que Javkin “tiene que convocar a todas las fuerzas políticas, sin miramientos. Todos juntos, tenemos que ir a patear puertas en la Ciudad de Buenos Aires para ser escuchados. Esas cuestiones son muy difíciles en un gobierno nacional con estas características porque no hay un interlocutor válido. Tenemos aumento de desempleo, de tarifas, de combustibles como uno de los principales números en la composición del costo de los colectivos. No nos podemos seguir haciendo los distraídos”.

“Toda la política rosarina se tiene que movilizar a Buenos Aires y reclamar que el Fondo Compensador para el Interior es un derecho de las provincias y de las localidades del interior. La decisión que ha tomado el presidente Milei es aumentar las brechas de diferencia entre provincia de Buenos y la ciudad de Buenos Aires con el resto del país”.