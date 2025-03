Tragedia en la pileta del Jockey: la mamá de Facu dijo que "con una rejilla hoy mi hijo estaría vivo" María José Chena, mamá del nene que murió ahogado, remarcó la responsabilidad de las autoridades del Jockey Club y pidió su remoción 27 de marzo 2025 · 17:46hs

La mamá de Facu sostuvo en su mano una rejilla de filtro de pileta: "Esto tan sencillo hubiera salvado la vida de mi hijo".

María José Chena y Gabriel Gorga son los padres de Facundo, el nene que murió ahogado al ser succionado por el ducto de la pileta La Dulce en el country del Jockey Club. Este jueves realizaron una manifestación frente a la sede céntrica de la institución para exigir justicia por la muerte de su hijo, ocurrida el 2 de enero de 2024. Con ellos, estuvo el periodista Alejandro Fantino, quien se sumó a los reclamos.

María José Chena habló frente a amigos, familiares, socios y no socios. Una vez más exigió justica, otra vez pidió la renuncia de los responsables, de aquellos que sabían el peligro existente y, sin embargo, no hicieron nada. "¿Por qué pasó esto si tenían todos los recursos necesarios? Era tan fácil evitarlo. El martes un amigo mío me dijo que iba a hacer construir una rejilla. Hoy ya está hecha. Con una rejilla como esta, que no tiene ninguna tecnología, hoy mi hijo estaría acá. No lo hicieron. A lo mejor estarían obnubilados con la Copa Davis", sostuvo.

“Como digo siempre: la muerte de mi hijo no fue un accidente, mi hijo muere por un homicidio. Yo lo llevé a nadar, como cualquier madre a la pileta del club, el 2 de enero de 2024, y me lo devolvieron muerto", relató Chena frente a una multitud que levantaba carteles que exigían justicia por la muerte del menor.

"Facundo no se ahogó porque tuvo una descompensación o porque no sabía nadar. Facundo se ahogó porque esa pileta tenía una trampa mortal que succionaba. Un ducto enorme con una potencia descomunal y no tenía ninguna protección. Ese ducto le succionó a Facundo las dos piernas hasta la altura de la rodilla. No quiero ni pensar lo que fueron esos minutos de mi hijo debajo del agua pidiendo auxilio sin que nadie lo escuchara. Me destroza el alma, no me deja vivir. Estuvo entre ocho y once minutos sin que nadie, ni los guardavidas, ni los padres lo pudieran sacar por la fuerza de succión de la bomba”, relató con tristeza la madre.

"Las autoridades del Jockey Club dijeron impunemente que esto fue un mero accidente. Lo que hubiera correspondido es que hicieran una investigación sumaria, que investiguen qué pasó, qué falló, por qué murió un nene que estaba jugando. No lo hicieron. Tampoco nos dieron una explicación institucional. Necesitaba que me digan: la falla estuvo acá, vamos a pedirles a los responsables que den un paso al costado. No lo hicieron. ¿Por qué?", preguntó Chena. La respuesta a aquel interrogante genera el repudio de la multitud. "Porque todos lo sabían", sentencia. "Las autoridades sabían que habilitaron una pileta con ese riesgo de muerte. Gracias a los socios que espontáneamente fueron a contar sus experiencias, hoy consta en el expediente que hubo incidentes anteriores. Un adulto metió el brazo y, desesperado, logró salir. Le escribió una carta a las autoridades. Un amigo de ese adulto se lo cruzó a Charles Roberts y le dijo que esa pileta era una trampa mortal. No tomaron las medidas necesarias. Un chico contó que, jugando con los amigos, tiraron un toallón al fondo de la pileta y fue succionado por el ducto", relató.