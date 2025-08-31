La Capital | Información General | tormenta

Tormenta de Santa Rosa en Rosario: entre el mito, la historia y lo que confirma la ciencia

Cada fin de agosto resurge el mito de la tormenta de Santa Rosa. El SMN explicó qué hay de cierto detrás de esta tradición

31 de agosto 2025 · 10:43hs
La tormenta de Santa Rosa mezcla devoción popular y fenómenos meteorológicos. Rosario no es la excepción y cada año mira al cielo en esta fecha.

El calendario marca los últimos días de agosto y en Rosario no solo se piensa en el cambio de estación: también se recuerda a la tormenta de Santa Rosa, un clásico del folclore popular que año tras año aparece en conversaciones, titulares y pronósticos.

Según la tradición, cada 30 de agosto —día en que la Iglesia celebra a Santa Rosa de Lima— debe producirse una tormenta. El mito se remonta a 1615, cuando, de acuerdo a las crónicas, Rosa oró para proteger a su ciudad de un ataque de piratas. Una tormenta inesperada dispersó a los invasores, y desde entonces se la relaciona con lluvias y truenos en esa fecha.

En Rosario, la creencia está tan instalada que cada vez que llueve fuerte en esta época se escucha: “Es la tormenta de Santa Rosa”. Pero, ¿qué dice la ciencia?

Qué explican los meteorólogos

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que la tormenta de Santa Rosa no es un fenómeno puntual, sino una coincidencia estadística. La transición entre invierno y primavera en la región central del país suele traer mayor inestabilidad atmosférica, con alta frecuencia de tormentas entre fines de agosto y comienzos de septiembre.

Un informe del SMN mostró que en los últimos 50 años, en un 60% de los casos hubo tormentas entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, lo que explica por qué el mito se mantiene vigente.

El SMN explica que en regiones como la Patagonia no es común tener la formación de tormentas, por lo que la frecuencia de Santa Rosa es muy baja. Algo similar ocurre en Noroeste Argentino (NOA), donde la época está marcada por la estación seca y predominan los días despejados y con mucho sol.

Sí es frecuente la generación de tormentas en esta época es en el centro y noreste argentino. Desde mediados y finales de agosto, la atmósfera es sometida a cambios en su circulación debido a la proximidad de la primavera, lo que favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para su desarrollo. “Eso sí, aunque popularmente se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, no hay evidencia de que esto sea siempre así”, explica el SMN.

Rosario y los registros históricos

En Rosario, los datos muestran que las lluvias en torno al 30 de agosto han sido frecuentes, aunque no siempre intensas. Algunos años pasaron sin precipitaciones, y en otros, como 1980 o 2002, se registraron tormentas fuertes con anegamientos.

Este 2025, la llegada de la tormenta de Santa Rosa coincide con alertas del SMN en nivel naranja y amarillo, con acumulados de más de 60 milímetros en pocas horas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El pronóstico para los próximos meses

Para la región del NOA y Cuyo se prevé una cantidad de precipitaciones normal o superior a la normal, mientras que para la región del Litoral, provincia de Buenos Aires y La Pampa las lluvias podrían estar dentro de los niveles normales para la época. En la Patagonia, se espera que sean normales o inferiores a lo normal.

En relación con las temperaturas, el pronóstico indica que será superior a la normal sobre el centro y norte de Patagonia, La Pampa y oeste de Buenos Aires y normal o superior a la normal en la región de Cuyo, Córdoba, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia. Por su parte, será normal en el norte del país, incluyendo a las provincias del NOA, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.

Este pronóstico se refiere a las condiciones climáticas medias durante el trimestre y no a eventos meteorológicos específicos como olas de calor, heladas o tormentas. Estas situaciones pueden ocurrir en cualquier momento, incluso en un trimestre con condiciones climáticas generales favorables.

