La Capital | La Región | localidades

Más de 270 milímetros en pocas horas: asisten a las localidades más golpeadas por la tormenta

Protección Civil desplegó un operativo en Arteaga, La Chispa y Christophersen, entre otras comunas, tras las intensas precipitaciones

31 de agosto 2025 · 11:50hs
Las lluvias superaron los 270 milímetros en pocas horas y dejaron complicaciones en distintas localidades del sur santafesino.

Las lluvias superaron los 270 milímetros en pocas horas y dejaron complicaciones en distintas localidades del sur santafesino.

La provincia de Santa Fe puso en marcha un operativo de asistencia en las localidades más golpeadas por las tormentas del fin de semana, que en algunos puntos superaron los 270 milímetros en pocas horas. El epicentro de las complicaciones se dio en el sur provincial, con situaciones críticas en Arteaga, La Chispa, Christophersen y María Teresa, donde incluso se reportó el ingreso de agua en viviendas.

El subsecretario de Protección Civil, Daniel Basile, explicó que, tras los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema de Alerta Temprana, se habían activado medidas preventivas con municipios y comunas. “Se advirtió a la población sobre la llegada de tormentas severas y se prepararon equipos con generadores, motosierras y refuerzo de limpieza en zonas críticas para favorecer el escurrimiento del agua”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emergenciasAR/status/1962183054153089402&partner=&hide_thread=false

Operativo coordinado en las localidades

Ante la magnitud de las precipitaciones, la Provincia desplegó personal de Recursos Hídricos, Bomberos Voluntarios y equipos de los ministerios de Gobierno, Igualdad y Desarrollo Humano, en coordinación con intendentes y presidentes comunales.

“El monitoreo se centra en cómo se comporta el agua en las áreas rurales, porque al ingresar a las localidades obliga a actualizar mediciones y ajustar la respuesta en tiempo real”, indicó Basile.

Rutas de Santa Fe bajo vigilancia

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) también intervino en rutas afectadas. Una de las principales preocupaciones se concentró en la ruta 9, a la altura de Carcarañá, donde el agua amenazaba con avanzar sobre la calzada. Desde la madrugada del domingo, personal vial permaneció en el lugar para garantizar la seguridad de los automovilistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1962166047714271453&partner=&hide_thread=false

Esperan mejoras temporarias

De acuerdo a los reportes oficiales, el mejoramiento del tiempo llegaría recién hacia la noche del domingo y de forma temporaria. Mientras tanto, el operativo de asistencia continuará en las localidades más comprometidas, con el foco puesto en garantizar la seguridad de los vecinos y restablecer las condiciones mínimas de circulación.

Noticias relacionadas
Vista aérea de San Lorenzo iluminada por luces Led

El 95% de San Lorenzo ya cuenta con luces Led: una ciudad más moderna y segura

La terapia que necesita Tomás, consiste en 28 sesiones que estimulan la generación de nuevas masas neuronales que ya mostró resultados positivos en otros niños con diagnósticos similares y abre una esperanza de mejora en la calidad de vida del niño.

Una familia de Timbúes necesita reunir 35 mil dólares antes del 18 de octubre para la terapia de su hijo

El Programa Fonres (Fondo para la Reparación de Efectores de Salud) fue creado por el Ministerio de Salud de Santa Fe para agilizar la preservación, conservación y mantenimiento de los edificios que forman parte de la red de salud pública

Rufino pone en valor los servicios de los centros de salud de atención primaria

Los créditos Nido cuentan con una de las tasas de interés más bajas del país y están compuestos por cuatro líneas de préstamos: construcción, adquisición, finalización de viviendas y modalidades colectivas.

Ya son 251 los beneficiarios de créditos Nido en el departamento General López

Ver comentarios

Las más leídas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Lo último

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

La China Suárez alentó a Mauro Icardi en Turquía junto a sus tres hijos

La China Suárez alentó a Mauro Icardi en Turquía junto a sus tres hijos

Más de 270 milímetros en pocas horas: asisten a las localidades más golpeadas por la tormenta

Más de 270 milímetros en pocas horas: asisten a las localidades más golpeadas por la tormenta

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

La tormenta de Santa Rosa impacta con fuerza en la ciudad. Ya cayeron más de 60 milímetros y hay alerta amarilla hasta la mañana de lunes

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes
Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance

Milei, Pullaro y el arte de barajar y dar de nuevo en un año bisagra

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Milei, Pullaro y el arte de barajar y dar de nuevo en un año bisagra

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Ovación
Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Newells: el Ogro no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Newell's: el Ogro no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Policiales
Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La Ciudad
Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance

Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua
Policiales

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada
Zoom

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
politica

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Cadena de la felicidad para quebrar

Por Jorge Asís
Política

Cadena de la felicidad para quebrar

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Cuándo jugarán Newells y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad