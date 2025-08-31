Rosario, pasada por agua: la tormenta de Santa Rosa se hace sentir y se renuevan las alertas

La tormenta de Santa Rosa impacta con fuerza en la ciudad. Ya cayeron más de 60 milímetros y hay alerta amarilla hasta la mañana de lunes

Rosario y la región estarán bajo alerta por la tormenta de Santa Rosa, con pronóstico de lluvias intensas, viento y posible granizo.

Rosario y la región viven la llegada de la tormenta de Santa Rosa , con un pronóstico que trajo abundante agua y fuertes ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para la mañana del domingo , mientras que para la noche y la mañana del lunes se mantiene una alerta amarilla .

El total de agua caída en la jornada es de unos 60 milímetros y la cifra subirá con el correr de las horas. Desde temprano se registraron calles anegadas y cuadrillas de Defensa Civil trabajando.

Según el SMN, la ciudad será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo .

Observadores meteorológicos reportaron durante las primeras horas de la mañana que hay zonas del sur provincial, y también del oeste de Córdoba, con importantes acumulados de lluvia y zonas inundadas. "El radar muestra que las lluvias se están desplazando hacia el este, aliviando la situación de dichas zonas que han recibido persistentes lluvias en forma localizada", señalaron.

ATENCIÓN

El @SMN_Argentina ha renovado alertas por tormentas.

para hoy domingo por la mañana.

para noche del domingo y madrugada del lunes

Hay zonas del sur santafecino y oeste de Córdoba con importantes acumulados de lluvia y zonas inundadas.

— Clima Rosario Ar (@ClimaRosarioAr) August 31, 2025

Lluvias pre primaverales abundantes en suelos saturados, antes de trasladarte consultar estado de rutas , especialmente sur de santa fe y Córdoba y norte de Buenos aires , acumulados hay ahora 61 mm — Jorge fusco (@jormax76) August 31, 2025

Las próximas horas

Para la noche del domingo y la mañana del lunes, la alerta descenderá a nivel amarillo, con la posibilidad de precipitaciones intensas pero con menor riesgo que en el tramo más crítico del fin de semana. En ese período, se esperan acumulados de entre 25 y 50 milímetros, además de tormentas con viento y descargas eléctricas.

Santa Rosa, entre el mito y la estadística

La llamada tormenta de Santa Rosa es un fenómeno tradicionalmente asociado a fines de agosto, alrededor del día 30, en coincidencia con la festividad de la santa homónima. Aunque no se produce de manera exacta todos los años, suele marcar un período de transición estacional con alta probabilidad de tormentas en la región central del país.