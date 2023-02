Titulares de taxis piden un aumento para marzo: "La tarifa está muy desfasada"

Los titulares de licencias de taxis aguardan impacientes el estudio de costos del Ente de la Movilidad de Rosario (EMR), y anticipan que la tarifa deberá subir cuanto antes . El último incremento fue en diciembre. En 2022 hubo tres aumentos y acumuló un 90% anual . Sin embargo, sostienen que no es suficiente.

Mientras tanto, realizan su propio estudio y analizan cuáles son los porcentajes que pedirán. El panorama no es alentador. Aseguran que de diciembre a esta parte hubo un 50% de aumento en los insumos, los precios de los autos, el costo de los seguros, de la patente y los repuestos. A eso hay que sumarle también las subas en el GNC. "La tarifa está muy desfasada", insisten.

Díaz citó su situación particular para ejemplificar el presente del rubro. "Mi auto es 2019 y estoy gastando alrededor de 60 mil pesos para mantenerlo y además tengo que juntar casi 50 mil para cuando llegue el momento de cambiarlo. A eso hay que sumarle seguro, patente, combustible, los tributos. Los números se fueron por las nubes", detalló.

Sin embargo, los titulares de taxis son conscientes de que a nadie le sobra nada. Aspiran a que el ajuste en la tarifa se acerque al estudio de costos del Ente de la Movilidad, pero también saben que si el precio se va por las nubes, los usuarios dejarán de usar el servicio. "Si después no se sube la gente, estamos complicado. Vamos a intentar lograr un equilibrio y que no impacte tan duro en el bolsillo de los usuarios, que también están a la expectativa de sus paritarias", argumentó el referente de los titulares y remató: "Todo el mundo merecería tener un aumento igual o mayor a la inflación para no perder".

Si bien aún no barajan porcentajes, apuntan a que nuevamente haya tres actualizaciones en el servicio durante el año. "Es difícil porque es año electoral, pero calculamos que la inflación va a ser parecida a la del año pasado y vamos a tener que actualizar de esa manera", consideró.

En ese sentido, Díaz recordó que el el estudio de costos de diciembre arrojó un desfasaje tarifario del 65% entre la actual bajada de bandera y lo que resulta de sumar combustible, insumos, costo laboral, repuestos y todos componentes de la estimación oficial. Finalmente el Concejo aprobó una suba del 20% y, subrayan, "quedó pendiente un 45%".

La bajada de bandera diurna cuesta actualmente 287 pesos, la ficha 13,60 y el minuto de espera 13,60 pesos. La tarifa nocturna estipula la bajada de bandera en 335,50 pesos, la ficha en 15,40 y 15,40 pesos el minuto de espera.

En el caso de la tarifa nocturna para taxis para viernes, sábado, víspera de feriados, domingos y feriados, la bajada de bandera está a 348,50 pesos, la ficha 15,40 y 15,40 pesos el minuto de espera.

Mientras tanto, los titulares de taxis ya definieron los plazos a seguir. Esperan que el EMR gire el estudio de costos para que el Concejo pueda avanzar. "En las primeras sesiones vamos a ir a pedir diectamente la actualización de la tarifa, para que cuando salga el estudio se pueda acordar lo antes posible", adelantó Díaz. En las primeras semanas de marzo habría novedades.

Cruzada contra las apps

Además de la actualización de las tarifas, los titulares de licencias de taxis insisten en su cruzada contra las aplicaciones. Recuerdan que están en contra de la regulación, "como pretende el Ejecutivo", y sostiene que sería el fin de su actividad, como está pasando en otros puntos del país. "Por ahora nos estamos defendiendo de la entrada de las apps, pero nos están golpeando la puerta a cada rato", resumió Díaz.

Entre los debates que quedaron pendientes el año pasado en el Concejo Municipal aparece la regulación de las aplicaciones de movilidad para el transporte público de personas. Los espacios políticos debatirán sobre la iniciativa que presentó en mayo de 2022 el intendente Pablo Javkin, que propone una modificación gradual del escenario, es decir la incorporación de algunas aplicaciones que convivan con el sistema de radio llamada a la hora de convocar a un taxi o un remís.

Catiltar se opone rotundamente y le pide al municipio que acompañe y promocione Moxi Taxi. Según precisaron, actualmente se realizan alrededor de 500 mil viajes a través de la aplicación oficial. "Entre Movi Taxi y las radios condensan un 35% del total de los viajes. Cada vez más la gente se está volcando a estas opciones y nosotros nos aggiornamos a la tecnología", destacó su titular. "También este sistema nos ayuda con el botón de pánico para prevenir los delitos y nos permite estar en contacto con la policía", concluyó.