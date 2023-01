Se reaviva el debate para regular las aplicaciones de transporte público

“Habían avanzado las conversaciones en torno al proyecto (elevado el año pasado por Javkin), en el marco de seis expedientes elaborados por distintas fuerzas. La división se da más entre los titulares de licencias de taxi que entre los sectores políticos”, evaluó Seisas, sintetizando que hubo y hay consenso en cuanto a la necesidad de incorporar las aplicaciones móviles en la ciudad aunque seguramente se le introducirán a la norma algunas observaciones provenientes de las otras propuestas. El eje entonces será “una modificación gradual del escenario, que abra el juego a otras aplicaciones afincadas en Rosario o que tengan su estructura administrativa aquí”, agregó.

Implícitamente el funcionario dejó afuera a apps multinacionales como Uber, en funcionamiento en otras localidades argentinas donde conectan a pasajeros y choferes, aunque hay denuncias de que conductores que ponen a disposición su coche particular trabajan con esa modalidad en Rosario y hasta fueron detectados en operativos de tránsito de rutina.

La posición de Cardozo es más abarcativa, es decir que contempla a múltiples plataformas, según él mismo contó. “Tenemos dos proyectos con estado parlamentario con una mirada más amplia que el que ingresó el intendente. Me parece más posible que salga como ordenanza lo que propone Javkin, que es algo intermedio”, admitió el además vicepresidente del Ente de la Movilidad Rosario, en función del avance de los acuerdos.

“Los autos que trabajen con las aplicaciones deben tener licencia, para transportar personas, como taxis o remises; no se trata de cualquier auto particular, por una cuestión de seguros, controles, GPS, recorridos”, puntualizó Seisas en ese sentido. Sobre la resistencia de algunos grupos de titulares de taxis, el concejal la relacionó entre otros factores con la ordenanza actual del servicio de radio llamada, que requiere inversiones en los dispositivos correspondientes, así como en su mantenimiento.

“Entendemos que con la nueva tecnología la radio va a ir perdiendo terreno e importancia per se, por una cuestión de costumbre. De todos modos no lo veo como algo inmediato porque hay gente que no está acostumbrada a las apps y va a seguir llamando por teléfono, pero la verdad es que cuando llamás no te atienden”, analizó el concejal de Arriba Rosario. En pocas palabras, definió al actual escenario en términos de movilidad ciudadana: “Servicio demandado, mercado concentrado y público descontento”.

Cardozo vaticinó que a corto plazo se va a acordar el texto definitivo de la ordenanza que le abra la puerta a nuevas modalidades para acceder al servicio, al igual que otros temas estratégicos que quedaron pendientes el año pasado en el Concejo. Y eso que en 2023 hay elecciones. “Nos decían lo mismo en 2021, que era muy difícil, y pudimos aprobar el Código de Convivencia. Lo sacamos adelante aunque suma 500 artículos y una enorme importancia porque va a tener una vigencia de por lo menos veinte años en la ciudad, así que no soy tan pesimista con respecto a la actividad de este año electoral”, finalizó.

Nocturnidad, cuidacoches e higiene urbana

Nocturnidad, regulación de la actividad de los cuidacoches e higiene urbana son otros temas estratégicos que requieren tratamiento más temprano que tarde y prometen ser hitos de la agenda legislativa de este año.

Sobre la modificación de la ordenanza Nº 7.218 (en 2001 llamada de Espectáculos Públicos), la concejala justicialista Norma López abogó por “una normativa amplia, que posibilite el acceso a la cultura en los territorios”, para lo cual se están escuchando distintas voces. “Debe estar presente la mirada de los vecinos. Si seguimos discutiendo una nocturnidad que sea solo para el centro y el macrocentro estamos perdiendo tiempo”, sentenció, y dijo que su interbloque tiene varios proyectos en danza. Propone dejar atrás la mirada centralizada y construir otra que considere la realidad de los barrios.

Sobre este tema, Carlos Cardozo (Pro, JxC) afirmó que la actual legislación debe ser reemplazada por una más moderna que le sirva “a los empresarios que invierten en la nocturnidad, a los vecinos para la convivencia y a la Municipalidad que debe controlar”. En ese sentido insistió con el concepto de áreas de radicación exclusiva que sostiene desde hace 10 años. Al respecto anunció Ciro Seisas (oficialismo) que en marzo próximo presentará un proyecto en conjunto con otras fuerzas y citó como antecedentes las dos audiencias realizadas en 2022 para escuchar la experiencia de los distintos sectores. Continuará la ronda de audiencias cuando se retome la actividad, con idea de abordar este tema tan crucial como complejo antes de las vacaciones de invierno, antes de la campaña.