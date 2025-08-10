El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Desde que el viaje por la profundidad de los mares se hizo viral, a los rosarinos de Tëkun se les triplicaron las consultas por su juego marino.

A partir de la viralización de las especies que pueden verse en el streaming del Conicet las ventas de este juego rosarino se triplicaron.

Cuando una imagen se vuelve viral las consecuencias derivadas de ese acto son inusitadas. En este caso, se trata de un coletazo positivo que recibió un emprendimiento local a raíz del boom del streaming del Conicet que muestra la curiosa biodiversidad marina a casi 4000 metros de profundidad. La cuestión es así: tras esta viralización, la editorial rosarina de juegos para mesa, Tëkun, triplicó la demanda de su juego Expedición Marina por el enorme interés que hay hoy sobre lo que habita en el fondo del mar.

“Fue algo muy loco lo que pasó porque muchos de los seres vivos que tenemos en nuestro juego son estos animalitos que se están haciendo famosos y populares por el streaming del Conicet . Tanto la estrella, el caracol y muchos de los invertebrados que se ven están en nuestro juego ”, relata Ignacio Negri, uno de los cinco socios de Tëkun. El mayor interés lo empezaron a ver en sus redes sociales, porque comenzaron a tener mucha más interacción en sus posteos sobre este juego: “La gente se empezó a poner más en contacto con nosotros, porque este nuevo interés implicó que haya más pedidos, más ventas y más exposición del juego. Entendemos que esto también tiene que ver con la fecha, porque estamos en la previa del Día de las Infancias”, agrega.

El derrame no sólo llegó para ellos, sino que Ignacio cuenta que estuvo en contacto con otros emprendedores que también registraron una suba en ventas: “Estuvimos hablando con emprendedores que hacen peluches de diferentes especies del mar y también les está pasando que venden más . Creemos que mientras continúe este streaming esto va a seguir sucediendo porque las personas tienen gran curiosidad por lo desconocido ”. De hecho, Ignacio detalla que les ocurrió lo mismo con los otros dos juegos que desarrollaron, Expedición Humedales y Expedición Serrana, “cuando la gente empieza a entrar en contacto con cada animal que habita esos lugares la curiosidad sigue creciendo. Con el mar argentino sucede lo mismo, tanto por los mamíferos acuáticos, como los peces y los invertebrados y, después del streaming, mucho más”.

Expedición Marina propone una exploración de la riqueza marina y la biodiversidad que se esconde en las aguas argentinas. Tal como detalla el equipo de Tëkun, “a partir de este juego se pueden describir fascinantes criaturas marinas, desde delfines y pingüinos hasta ballenas y tortugas marinas . De esta forma, a través de desafíos y diversión, los niños y adultos aprenden sobre la importancia de la conservación de los océanos y la preservación de las especies únicas, ya que las cartas tienen un alto valor educativo”.

Además de la fauna, en el juego también se pueden encontrar “personalidades importantes que formaron parte de todas las investigaciones que se hicieron en el mar”, detalla Ignacio y se refiere por ejemplo al mítico investigador Jacques Cousteau que estuvo dos veces recorriendo el mar argentino. También añade que “hay en el tablero otros lugares estratégicos porque este juego tiene la particularidad de que se utiliza sobre un tablero con el mapa bicontinental. Es un juego que invita también a entender que la verdadera dimensión de Argentina no es sólo la parte continental, que ya conocemos, sino toda su extensión marítima, las islas del sur y la Antártida”.

80394662 Guillermo García e Ignacio Negri, dos de los socios de la editorial de juegos de mesa Tëkun. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Además de Ignacio, los dueños rosarinos de la editorial Tëkun son Germán Cuesta, Franco Toffoli, Federico Acien y Guillermo García, quienes se decidieron a emprender en el 2020 en el rubro de juegos de mesa educativos que hoy está teniendo un nuevo auge ya que muchos padres buscan contrarrestar con estos juegos didácticos la cantidad de horas que los niños se exponen a la tecnología. A los tres juegos que ya comercializan se les sumarán novedades que están en desarrollo, porque las posibilidades de estos juegos temáticos son muy diversas e incluyen al sector corporativo. Porque a través de estas cartas educativas se pueden enseñar muchas temáticas, por más específicas que sean.

Una edición para todos los bolsillos

Frente al contexto económico actual y la llegada del Día de las Infancias, el equipo de Tëkun lanzó una edición de bolsillo de cartas más económicas que los juegos de mesa completos. “Son versiones minis de nuestros juegos emblemas, son más accesibles y están teniendo una muy buena aceptación tanto en nuestra tienda virtual como en las librerías y jugueterías donde estamos”, concluye Ignacio.