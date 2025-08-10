La Capital | Negocios | Streaming

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Desde que el viaje por la profundidad de los mares se hizo viral, a los rosarinos de Tëkun se les triplicaron las consultas por su juego marino.

10 de agosto 2025 · 20:06hs
A partir de la viralización de las especies que pueden verse en el streaming del Conicet las ventas de este juego rosarino se triplicaron.

Foto gentileza Tëkun

A partir de la viralización de las especies que pueden verse en el streaming del Conicet las ventas de este juego rosarino se triplicaron.

Cuando una imagen se vuelve viral las consecuencias derivadas de ese acto son inusitadas. En este caso, se trata de un coletazo positivo que recibió un emprendimiento local a raíz del boom del streaming del Conicet que muestra la curiosa biodiversidad marina a casi 4000 metros de profundidad. La cuestión es así: tras esta viralización, la editorial rosarina de juegos para mesa, Tëkun, triplicó la demanda de su juego Expedición Marina por el enorme interés que hay hoy sobre lo que habita en el fondo del mar.

“Fue algo muy loco lo que pasó porque muchos de los seres vivos que tenemos en nuestro juego son estos animalitos que se están haciendo famosos y populares por el streaming del Conicet. Tanto la estrella, el caracol y muchos de los invertebrados que se ven están en nuestro juego”, relata Ignacio Negri, uno de los cinco socios de Tëkun. El mayor interés lo empezaron a ver en sus redes sociales, porque comenzaron a tener mucha más interacción en sus posteos sobre este juego: “La gente se empezó a poner más en contacto con nosotros, porque este nuevo interés implicó que haya más pedidos, más ventas y más exposición del juego. Entendemos que esto también tiene que ver con la fecha, porque estamos en la previa del Día de las Infancias”, agrega.

5f5b3066-8a41-4ee5-827a-46135c73d848
Así es el juego de mesa desarrollado por los rosarinos.

Así es el juego de mesa desarrollado por los rosarinos.

El derrame no sólo llegó para ellos, sino que Ignacio cuenta que estuvo en contacto con otros emprendedores que también registraron una suba en ventas: “Estuvimos hablando con emprendedores que hacen peluches de diferentes especies del mar y también les está pasando que venden más. Creemos que mientras continúe este streaming esto va a seguir sucediendo porque las personas tienen gran curiosidad por lo desconocido”. De hecho, Ignacio detalla que les ocurrió lo mismo con los otros dos juegos que desarrollaron, Expedición Humedales y Expedición Serrana, “cuando la gente empieza a entrar en contacto con cada animal que habita esos lugares la curiosidad sigue creciendo. Con el mar argentino sucede lo mismo, tanto por los mamíferos acuáticos, como los peces y los invertebrados y, después del streaming, mucho más”.

Embed

Las claves de este juego de cartas

Expedición Marina propone una exploración de la riqueza marina y la biodiversidad que se esconde en las aguas argentinas. Tal como detalla el equipo de Tëkun, “a partir de este juego se pueden describir fascinantes criaturas marinas, desde delfines y pingüinos hasta ballenas y tortugas marinas. De esta forma, a través de desafíos y diversión, los niños y adultos aprenden sobre la importancia de la conservación de los océanos y la preservación de las especies únicas, ya que las cartas tienen un alto valor educativo”.

>> Leer más: Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será

Además de la fauna, en el juego también se pueden encontrar “personalidades importantes que formaron parte de todas las investigaciones que se hicieron en el mar”, detalla Ignacio y se refiere por ejemplo al mítico investigador Jacques Cousteau que estuvo dos veces recorriendo el mar argentino. También añade que “hay en el tablero otros lugares estratégicos porque este juego tiene la particularidad de que se utiliza sobre un tablero con el mapa bicontinental. Es un juego que invita también a entender que la verdadera dimensión de Argentina no es sólo la parte continental, que ya conocemos, sino toda su extensión marítima, las islas del sur y la Antártida”.

80394662
Guillermo García e Ignacio Negri, dos de los socios de la editorial de juegos de mesa Tëkun.

Guillermo García e Ignacio Negri, dos de los socios de la editorial de juegos de mesa Tëkun.

Además de Ignacio, los dueños rosarinos de la editorial Tëkun son Germán Cuesta, Franco Toffoli, Federico Acien y Guillermo García, quienes se decidieron a emprender en el 2020 en el rubro de juegos de mesa educativos que hoy está teniendo un nuevo auge ya que muchos padres buscan contrarrestar con estos juegos didácticos la cantidad de horas que los niños se exponen a la tecnología. A los tres juegos que ya comercializan se les sumarán novedades que están en desarrollo, porque las posibilidades de estos juegos temáticos son muy diversas e incluyen al sector corporativo. Porque a través de estas cartas educativas se pueden enseñar muchas temáticas, por más específicas que sean.

>>Leer más: Quién es Nadia Coralina, la bióloga del Conicet que conquistó al público del streaming submarino

Una edición para todos los bolsillos

Frente al contexto económico actual y la llegada del Día de las Infancias, el equipo de Tëkun lanzó una edición de bolsillo de cartas más económicas que los juegos de mesa completos. “Son versiones minis de nuestros juegos emblemas, son más accesibles y están teniendo una muy buena aceptación tanto en nuestra tienda virtual como en las librerías y jugueterías donde estamos”, concluye Ignacio.

Noticias relacionadas
La científica del Conicet es furor en redes sociales por su carisma y pasión por los corales

Quién es Nadia Coralina, la bióloga del Conicet que conquistó al público del streaming submarino

La sede central del Conicet en Rosario

Conicet Rosario realizará un ruidazo para hacer sentir el reclamo de la ciencia

Conicet. El sector científico y tecnológico dará nuevamente batalla a la disminución del financiamiento.

En medio del furor por el streaming submarino, Conicet va al paro

Los simuladores fueron parte de los memes que se viralizaron tras el streaming del Conicet

Los mejores memes de la expedición del Conicet al fondo del océano

Ver comentarios

Las más leídas

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Lo último

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Bajo pedidos de prisión perpetua, Andrea Mimbrero y Diego Pérez llegan a juicio por la muerte de Gustavo Guitérrez, baleado en 2022
Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Por María Laura Cicerchia

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado
La Ciudad

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La Ciudad

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Ovación
Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Por Rodolfo Parody
Ovación

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Gómez Mattar: Sueño con salir campeón con Newells y la selección

Gómez Mattar: "Sueño con salir campeón con Newell's y la selección"

Policiales
Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

La Ciudad
Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado
La Ciudad

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Alianzas y cosas de la abuela, entre las joyas que más se empeñan

Alianzas y "cosas de la abuela", entre las joyas que más se empeñan

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe
La Ciudad

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda
La Ciudad

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: Te van a sacar con chaleco de fuerza
politica

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año
La region

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación
La Ciudad

Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación

Blanqueo de capitales: solicitud de más de 6.200 contribuyentes santafesinos
Economía

Blanqueo de capitales: solicitud de más de 6.200 contribuyentes santafesinos

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal
Política

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación
Economía

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos
La Ciudad

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

Por Facundo Borrego
Política

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios
Policiales

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios