Taxistas contra la legalización de Uber en el Concejo: "Es un despropósito"

El gremio de choferes no está de acuerdo con la habilitación formal de Uber.

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis (SPT), Horacio Yannotti , desestimó este martes el nuevo proyecto de legalización de Uber y combis interurbanas en Rosario. "Me parece un despropósito, esto va en desmedro del servicio" , aseveró en torno a la iniciativa dentro del Concejo Municipal.

El referente de los choferes argumentó que "el transporte público no puede estar desregulado". Luego se refirió a las condiciones de funcionamiento del sistema: "Acá hay compromisos de horarios y tarifas, no lo puede hacer un particular".