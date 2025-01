Los taxis lanzan sus propios descuentos para competir con las aplicaciones

Uber no tardó en responder, ofreciendo descuentos en viajes de hasta el 50 % durante algunas semanas puntuales, o del 30 % asociado a algunas sucursales bancarias . Vale aclarar que ni Didi ni Uber están habilitadas para funcionar por el municipio, tampoco afrontan los costos que tiene el servicio legal de taxis, como las cargas sociales del chofer, tributos municipales o cobertura de seguro al pasajero, entre otros puntos.

>>Leer más: Una nueva app ilegal de viajes sale a romper las tarifas

Legales versus ilegales

Lo cierto es que ahora, también las aplicaciones legales se sumaron a la disputa por los viajes. Movi Taxi es una de las ocho aplicaciones legales de despacho de viajes en unidades de alquiler. Tras la sanción de la ordenanza que regulariza a estas empresas (Nº 10.544) se registraron cinco apps para solicitar un taxi (MoviTaxi, Viaja Rosario, Cabify, Zubo y She Taxi), mientras que para el servicio de remises se anotaron Viaja Remise, Cabify y Pedí tu Remís.

Según se promociona en la app, los descuentos en la tarifa buscan aumentar la cantidad de viajes realizados a través de la plataforma oficial y ofrecer a los usuarios una alternativa económica, segura y confiable frente a las aplicaciones ilegales que operan en la ciudad sin controles ni regulación alguna.

Textualmente, dice, "la Movi junto con sus conductores promueven este descuento para aumentar la cantidad de viajes y garantizar tarifas justas y reguladas". El descuento se calcula al momento de generar el costo del viaje en la app y se aplica en forma automática, no requiere de códigos, sorteos ni recomendaciones.

Tampoco existen límites de viajes, horario ni restricciones de uso mientras la promoción esté en vigencia.

>>Leer más: Cinco apps de taxis y tres de remises se inscribieron en el registro municipal: Uber no lo hizo

Detrás de la guerra de tarifas

La promoción llega a principios de enero, un mes en el que tradicionalmente el servicio de taxis ve disminuido el número de viajes por las vacaciones de verano. "Después de las fiestas de fin de año, el panorama es desolador", señala el titular del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yannotti.

Si bien esta situación se repite todos los eneros, advierte, "en los últimos dos años se agravó por la invación de las aplicaciones clandestinas, que por moda, por comodidad, o por agresivos descuentos, hicieron mella en la actividad taxista", apunta. La pandemia, señala, complicó aún más las cosas porque "no se reincorporaron todos los choferes al servicio y se redujo la disponibilidad de taxis, la gente pedía unidades y no se podía dar respuestas porque no había choferes".

"El municipio está haciendo un esfuerzo para que las aplicaciones se sumen a la legalidad, o las tenga sólo gente que esté en la actividad, pero eso va a llevar un tiempo", señala y advierte que estas formas de despacho de viajes atentan contra el servicio público de taxis. "El claro ejemplo es la ciudad de Buenos Aires donde existían 30 mil taxis, ahora quedan 9 mil. En Rosario está pasando lo mismo, si bien tenemos 4 mil vehículos, no todos están trabajando y hay muchas licencias caucionadas", apunta.

El presidente de la Asociación de Titulares de Taxis de Rosario, coincide con el diagnóstico. "Ya las fiestas de fin de año fueron un indicio de lo que iba a suceder en enero, sobre todo después del aumento de la tarifa. Hoy de día hay un poco de movimiento, pero a partir de las 20 desaparece el trabajo y la cuidad es un desierto".

Para el referente de la entidad que agrupa a los dueños de licencias, "prácticamente las aplicaciones como Uber y Didi se están quedando con el mercado. Los descuentos que ofrecen a los pasajeros los absorben ellos y a los choferes les dan premios productividad, lo que les resulta más rentable".

La pregunta, señala, es que pasará en el largo plazo. "No sé durante cuánto tiempo darán estos beneficios ni que va a pasar cuando capturen el mercado. Todo indica que adoptarán una posición dominante y se llevarán puesto todo. Pasajeros y choferes", concluye