Taxis: peones rechazan la eliminación de las 16 horas de servicio diarias

No al achique horario. Los peones quieren que se mantengan las 16 horas diarias para combatir alas aplicaciones truchas.

“Estamos eliminando un turno, horas de servicio. El tema complica lo que ya se viene arrastrando pos pandemia. A pesar del pedido nuestro y del municipio para que volvieran a tomar choferes, los titulares de taxis no lo hicieron y todo ese espacio que se cedió lo ganó la aplicación Uber”, lanzó Horacio Yanotti titular del SPT.

Ahora los taxis esperan los viajes "parados" para no consumir combustible

Contrariamente, la propuesta del gremio es cubrir más horas de trabajo para combatir a las aplicaciones ilegales.

“La pelea es con más laburo, no con menos horas de servicio”, apuntó el titular del sindicato para acotar: “Hoy la gente llama al radiotaxi y no hay respuestas porque no hay móviles disponibles y, a pasar eso, opta por la aplicación”.