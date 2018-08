Suspenden la vacuna contra la meningitis en chicos de 11 años

"Estamos con un problema en la provisión de esta vacuna, que tiene un esquema para niños muy pequeñitos -a los tres, cinco y quince meses- que está vinculada a la protección de grupo de mayor riesgo, que son los lactantes. Y después tiene una única dosis a los once años", explicó Uboldi a "Zysman 830" de La Ocho.





Reclamo. La vacuna, de nombre comercial Menveo, ingresó al calendario nacional el año pasado, con indicación obligatoria para dos grupos: bebés a partir de los tres meses (hasta los 15 reciben tres dosis) y chicos de 11 años. Pero hace tiempo que la Nación, responsable de proveerla a las provincias, viene registrando demoras en la entrega.

La ministra de Salud, Andrea Uboldi, confirmó que se suspendió la vacuna contra la meningitis para nenes y nenas de once años. La decisión fue tomada a raíz de un acuerdo entre Nación y las provincias, a fin de hacer frente a la escasez de dosis necesarias para completar el calendario de vacunación.

En este sentido, la ministra de Salud de Santa Fe dijo que desde el año pasado "estamos con irregularidades en la provisión, así que lo que se va a estar haciendo es postergar esta dosis de los once años por lo menos por este año, para poder estar cubriendo los esquemas de los niñitos más pequeños".

"No estamos con la cantidad de dosis como para poder abarcar a ambos grupos", señaló Uboldi. De todas formas, advirtió que no hay riesgo sanitario en los chicos y chicas de once años, pero que sí es necesario vacunar a los más pequeños.