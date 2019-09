El titular del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Boix, que ayer chocó al volante de un Audi A7 contra un patrullero, está suspendido de sus funciones sindicales desde el jueves pasado. Lo confirmó hoy el secretario adjunto del gremio, Horacio Gianotti, quien reveló que la medida se tomó en el merco de una investigación por "malversación de fondos".

En horas de la tarde de ayer, Boix colisionó con el auto de alta gama propiedad del sindicato contra un móvil de la Policía Comunitaria en San Martín y Gaboto, una esquina con semáforo. En la patrulla viajaban dos uniformados que sufrieron, según consignó el parte oficial, lesiones leves, por las que no requirieron asistencia médica.

"No es la primera vez que se retira un coche que pertenece al gremio y que es de uso exclusivo para tal fin", admitió Gigliotti, quien no ocultó el fastidio que le causó la actitud de Boix. "Los ánimos están caldeados, sabemos que es fundador del sindicato hace 25 años, pero esta situación no da para más", enfatizó el sindicalista, al enterase del choque.

"Si bien el tema del accidente fue lo más mediático, Boix está suspendido desde el jueves pasado, aunque recién se lo íbamos a notificar hoy"

Hoy reveló que Boix había sido suspendido de sus funciones después de que el tesorero del gremio lo denunciara por manejos indebidos de los fondos sindicales y contó que desde abril, cuando se tomó conocimiento del hecho, le impidió al tesorero acceder a la caja del sindicato. "Nosotros le estamos pidiendo a la Justicia que investigue a Boix", afirmó a Radio 2.

"Si bien el tema del accidente fue lo más mediático, Boix está suspendido desde el jueves pasado, aunque recién se lo íbamos a notificar hoy, justo que este domingo retira del sindicato el auto, que es exclusivo para uso gremial", señaló Gigliotti, y aclaró: "En el momento del choque no estaba enterado, porque la notificación se le iba a concretar hoy".

Gigliotti explicó que Boix fue suspendido por requerimiento del tesorero del gremio, quien hizo una presentación judicial por malversación de fondos. "Desde abril no puede entrar a la institución, una medida totalmente arbitraria tomada por Boix que los miembros de comisión directiva rechazamos enérgicamente, porque no correspondía", señaló.

"Nosotros sospechamos que no quería que el tesorero estuviera en el gremio para tener libre acceso a la caja", insistió el dirigente del gremio que nuclea a los peones de taxis. "No tenemos el monto de lo defraudado, porque se está haciendo una auditoría externa pedida por la Justicia y así que no podemos dar la cifra, esperamos que no sea tan grande".

Con respeto al Audi A7 con el que chocó Boix, Gigliotti dijo: "Nosotros tenemos un gremio con muchos trabajadores en situación de pobreza y la verdad es que no estamos en condiciones de comprar un auto de alta gama y en eso creo que se equivocó el secretario general. No es el primero que hace percha, es el tercero en menos de un año y medio".

"No puedo dar una cifra sobre el monto de la malversación, porque en este momento se está llevando adelante una auditoria judicial", explicó el dirigente gremial, que garantizó que el sindicato está trabajando a pleno, y añadió: "Si se lo echa de palabra al tesorero desde abril y toma la caja el secretario general, ¿qué se puede pensar de eso...?"