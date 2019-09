El titular del Sindicato Peones de Taxis (SPT), Horacio Boix, protagonizó ayer una fuerte colisión contra un patrullero de la policía comunitaria, en la esquina semaforizada de San Martín y Gaboto. El gremialista iba al volante de un Audi A7 Sportback 3.0 TFS blanco, que fue impactado en su parte delantera. Mientras que el móvil policial quedó con su trompa totalmente hundida. Del siniestro no surgieron lesionados de consideración, pero el hecho produjo un hervidero al interior del gremio de los peones de taxi. El número dos del sindicato, Horacio Gianotti adelantó que pedirá la suspensión de Boix por su inconducta, ya que “no es la primera vez que retira un coche que pertenece al gremio y que es de uso exclusivo para tal fin”. Hasta entrada la noche de ayer, Boix permaneció en la seccional 15ª, donde se labraron actas.

Según el parte policial, a las 13 de ayer un patrullero de la Comunitaria había sido comisionado por el 911 a intervenir en un robo que se estaba produciendo en 24 de Setiembre y Corrientes. Al llegar por San Martín a la intersección con Gaboto, colisionó con un Audi A7 de color blanco (dominio AA577EL), de un valor de mercado de 80 mil dólares, que conducía Boix.

Como consecuencia del impacto, el suboficial Aldao manifestó dolor en sus rodillas y el oficial Gómez, por lo que se solicitó la presencia del Sies. De todos modos, no fue necesaria la derivación de ninguno de los participantes del choque.

A los pocos minutos, comenzaron a realizarse las pericias correspondientes por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). Los semáforos funcionaban con normalidad, con buena visibilidad y luz natural. No hay cámaras en la vía pública que hayan captado la colisión, pero se requerirán imágenes de una cámara de vigilancia privada de un local de San Martín 3120.

Luego, todas las actuaciones pasaron a la seccional 15ª, donde fue llevado Boix y quien permaneció varias horas.

Frente interno

Pero a medida que iba trascendiendo la información en la tarde de ayer, los ánimos puertas adentro del sindicato se fueron caldeando.

Y fue el número dos del gremio quien pateó el avispero. “Este accidente no sólo es lamentable, sino que no tendría que haber sucedido. Simple. Boix no debió haber sacado el Audi, no tenía ninguna necesidad y desobedeció las normas, porque el auto es del SPT y no lo tendría que haber sacado del garage. Este auto sólo se usa exclusivamente por cuestiones oficiales del gremio; viajes a Capital Federal o Santa Fe”, dijo Gianotti, quien dijo estar “hinchado las pelotas por las actitudes indefendibles de este hombre (en alusión a Boix)”.

Pero hubo más críticas que podrían derivar en una grieta interna. El secretario adjunto del SPT adelantó a La Capital que se solicitará la suspensión del titular de los peones de taxi y que pedirá una reunión de la comisión directiva y de los afiliados para evaluar un posible pedido de renuncia o destitución.

“Los ánimos están caldeados, sabemos que Boix es el fundador del sindicato hace 25 años atrás, pero esta situación no da para más”, confesó Gianotti.

—¿Por qué un sindicato de choferes de taxis tiene a su nombre un Audi A7, un coche de alta gama?

—Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en tener un vehículo de alta gama para una institución que tiene trabajadores en estado de pobreza.

Tras aclarar que no cumple la función de tesorero del gremio, el propio secretario adjunto admitió que Boix apartó en abril a quien administra las finanzas del sindicato “por una discusión por manejos financieros”.

Para finalizar, Gianotti se mostró confundido con lo que pueda pasar en el futuro inmediato pero insistió: “La situación está muy complicada”.