El titular del Sindicato Peones de Taxis (SPT), Horacio Boix, dialogó anoche con La Capital y contó su versión del choque del que fue protagonista, “Quieren hacer leña del árbol caído. No cometí ningún delito, al contrario fui víctima del mal proceder de la policía”, dijo.

Boix narró en detalle cómo fue el impacto que se produjo, alrededor de las 13, en la intersección de San Martín y Gaboto. “Iba circulando por San Martín hacia el sur con la onda verde y cuando llego a la esquina, un móvil policial que venía por la mano contraria de San Martín giró a la izquierda y me lleva por delante, me destruyó el auto y me tiró a un volquete. Fue un impacto terrible, por más urgencia que tengan deben tomar precauciones”, señaló.

El titular del SPT habló anoche, a las 20.30, con este diario minutos después de haber salido de la seccional 15ª donde se celebraron las actuaciones. “No podían localizar al fiscal y no resolvían la situación. Lo más grave es que me querían hacer la alcoholemia a las 19.30, cuando después del choque me fui a almorzar a las 17.30 y me tomé uno o dos vasos de vino. ¿Por qué no me hicieron la alcoholemia enseguida después del choque? Por eso me negué a este control”, enfatizó.

Boix criticó duramente la actitud de manejo de los móviles policiales. “Deben tener un control de quienes manejan los patrulleros y lo más grave es que no tienen seguro”, fustigó.

—Integrantes de su propio sindicato advierten que usted no puede usar un coche del gremio en algo no oficial.

—No es una cosa tan grave. Todos los muchachos tienen autos del sindicato y lo usan los fines de semana. Pasa en todos lados. Son comentarios para echarme tierra. Además para trabajar no tengo horarios. Somos dirigentes de lunes a lunes los 365 días del año. Ahora aparecen los enemigos. Hacen leña del árbol caído. Pero no cometí ningún delito, fui víctima de un mal proceder de la policía.