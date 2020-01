La resolución de la Dirección de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo en su momento de Manuel Troncoso, se produjo a fines de noviembre, pero se oficializó el 6 de diciembre. Allí, y según el ex titular del sindicato, Horacio Boix, se lo certificaba en el cargo de secretario general.

Ayer, este diario consultó al actual ministro de Trabajo santafesino, Roberto Sukerman, sobre el seguimiento que le hizo a este conflicto gremial.

"Me preguntaron los actuales dirigentes del gremio y les comenté que sabía en base a lo periodístico. Les pedí un memo con la información sobre el tema, y me lo acercaron. Esto es intervención de Nación y no de la provincia. Lo que hice fue comunicarme con Trabajo de Nación, para tener precisiones, pero no es nuestra competencia", aclaró.