Subsidios a la energía: a un día de que venza la inscripción, hay unos 250 mil usuarios que no se anotaron

Lo advirtieron desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Si las personas no figuran en el Rase, se pagará más cara la energía y el gas

Aún hay 250 santafesinos que no se sumaron al registro de subsidios a la energía.

A un día de que venza la inscripción al Registro Nacional de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), la Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtió que aún existen unos 250 mil usuarios en toda la provincia que no se empadronaron. El plazo de inscripción vencerá este miércoles y quienes no completen la gestión perderán la posibilidad de acceder al beneficio y pagarán más caras las tarifas de electricidad y gas.

Según estimaron desde la distribuidora de electricidad, hasta el lunes pasado eran 256.410 las personas en toda la provincia que no estaban inscriptos en el Rase, pero que gozan de descuentos en su tarifa de luz.

Desde la empresa advirtieron que se trata de un grupo de usuarios residenciales que reciben planes sociales y hace dos años ingresaron directamente al beneficio, a partir del cruce de datos entre provincia y Nación. Ese es el grupo que tiene que completar la inscripción al registro porque nunca lo hizo y a partir de este mes perderán los subsidios.

El nuevo régimen de subsidios discrimina entre hogares de ingresos bajos, medios y altos. Los descuentos están previstos para los dos primeros grupos de usuarios, pero para eso deberán figurar en el padrón nacional.

Como hacer el trámite

Para anotarse en el Rase hay tiempo hasta este miércoles. El trámite se realiza completamente en forma digital. Para anotarse hay que ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios o a través de la aplicación Mi Argentina a la solapa “inscribirse al RASE”.

Una vez que se accede al sitio, se debe aceptar que “la información suministrada tiene carácter de declaración jurada”. Seguidamente, se deben cargar los datos solicitados. Finalmente, el usuario recibirá un mail con la confirmación de que fue realizado con éxito el trámite.

A la hora de anotarse, hay que tener a mano el DNI, las boletas de luz y gas, correo electrónico e ingresos y Cuil de todos los integrantes de la familia mayores a 18 años.

Los pasos a seguir son simples. Primero hay que completar con los datos personales, laborales y económicos y luego con los datos de los servicios.

Por último, hay que completar con los datos de todos los integrantes del hogar. Quienes no completen este trámite, no podrán acceder al beneficio. No es necesario que los hogares que ya hicieron el empadronamiento se vuelvan a inscribir, a menos que quieran actualizar sus datos.

Se estima que a nivel nacional son casi dos millones los beneficiarios provenientes de hogares bajos y medios que deberán realizar el trámite de reempadronamiento. Caso contrario, las tarifas de luz y gas podrían aumentar entre un 176% y 257%, correspondiente a las subas anunciadas por el Gobierno.