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Futsal femenino: Horizonte cerró el semestre con un nuevo título y agiganta su dinastía en Rosario

Horizonte se consagró campeón de la Copa de Oro tras ganarle a Sagrado Corazón por 3 a 2, consiguiendo su 12° título a nivel local

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

30 de julio 2026 · 20:20hs
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Horizonte es el equipo más campeón de Rosario y así lo festeja tras el título conseguido ante Sagrado Corazón.

Horizonte es el equipo más campeón de Rosario y así lo festeja tras el título conseguido ante Sagrado Corazón.
La pivot Paula Bosch fue elegida mejor jugadora de la final ante Sagrado Corazón.

La pivot Paula Bosch fue elegida mejor jugadora de la final ante Sagrado Corazón.

Lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Una frase que adquiere mayor relevancia cuando se rompe la red del éxito, cuando ya no queda nada por ganar, cuando es todo festejo. Y, ahí, aparece una nueva palabra: superarse. A eso apunta Horizonte, que acaba de sumar su 12° título en el futsal femenino de Rosario, luego de ganarle al duro Sagrado Corazón por 3 a 2, quedándose con la Copa de Oro entre los mejores equipos del semestre.

El esquema de superación supone llevar el reinado fuera de los límites de la ciudad e instalarse en el plano nacional. Habrá doble objetivo: en las próximas semanas se meterá en la jungla con los equipos de Buenos Aires por la Copa Argentina y en septiembre jugará la Zona Ascenso del Nacional, a disputarse en Bariloche contra los mejores del interior del país. Tarea fina.

“Siempre vamos a ir por todo”, le dijo la pívot Paula Bosch a Ovación, lejos de achicarse. Y si lo dice, es porque confía en sus compañeras, en ella y en el cuerpo técnico de lujo que tiene Horizonte. Las frases no son al voleo.

“Ojalá este deporte siga creciendo”

Paula Bosch hasta 2025 jugaba para Central en el máximo campeonato de AFA. En enero de aquel año comunicó su retiro del fútbol 11 y se metió en el mundo del futsal. El dato: era defensora y ahora es goleadora letal. Y de yapa dirige al sub-20 de Horizonte.

Hori llegó a la final de la Copa de Oro -la juegan los ocho mejores del primer semestre- luego de vencer 4 a 1 a Central Córdoba en cuartos de final y 6 a 3 a Provincial en semifinales. Bosch marcó dos goles en la definición ante Sagrado Corazón (el restante lo hizo Mariana Mansilla) y fue elegida la MVP.

Llegaron a la final mano a mano contra Sagrado Corazón, ¿cómo lo prepararon en la previa?

Nos tocó un rival difícil, al cual respetamos mucho. Se nota que vienen trabajando muy bien. No sólo con ellas, sino que la brecha entre todos los equipos es cada vez más corta. Es algo que se siente en los partidos y torneo a torneo. Eso nos empuja a seguir mejorando y no quedarnos dormidas en los laureles, más allá de todo lo que venimos consiguiendo.

Ellas les habían ganado en la fase regular y ahora marchan segundas en la liga detrás de ustedes. Para ganar, a veces hay que saber sufrir, suelen decir. No fue la excepción.

La final en sí fue complicada. Ellas plantearon un 5 contra 4 desde el principio con arquera-jugadora y eso te desgasta de entrada. Si bien es una situación que tenemos bien trabajada, no deja de ser incómoda. Con el paso de los minutos pudimos ganar pelota y territorio, conectar entre nosotras y plasmar el laburo de la semana. Nosotras tuvimos algunos errores y ellas sus virtudes para ponerse 2-3, que quizás es algo que tenemos que corregir, el tema de cerrar los partidos y no sufrir sobre el final. Pero tenemos un equipo muy fuerte, muy bien planteado, que sabe manejar situaciones.

Tuviste una gran actuación individual, autora de dos goles, dentro de un equipo que ya funciona casi de memoria, con un gran cuerpo técnico a la par.

Me tocó convertir dos veces pero es todo parte del trabajo en equipo y de la confianza que se genera entre todas. También la confianza que te da el técnico (Leandro Maurino), que siempre me insiste un montón con la función de pívot, al punto de mandarme videos con jugadas para mejorar la postura, trabajar en correcciones; ahora se va a sumar un día más de entrenamiento para las pívots los lunes a la tarde. Eso te da más exigencia. Y yo que encima soy autoexigente, hace notar aún más los cambios. Me estoy sintiendo muy bien dentro de la cancha con mis compañeras.

Título número 12 para Horizonte a nivel local, ya no les queda nada por ganar. Ahora a buscar triunfos por el país. ¿Qué tienen por delante?

Ahora tenemos octavos de final de la Copa Argentina ante Pacífico, en Buenos Aires. Y en septiembre viajamos a Bariloche una semana para jugar el Nacional, que ese es nuestro mayor objetivo del año. En el medio van surgiendo competencias y seguimos con la liga local. Párrafo aparte para el cuerpo técnico, que están todo el tiempo pensando en el calendario y los objetivos a cumplir, porque cranean las cargas de los entrenamientos acordes a cada competencia que afrontamos. Están en cada detalle. Ojalá todos los equipos de la ciudad tengan profesionales así porque va a hacer crecer la disciplina en Rosario y es súper necesario. Y mencionar también a los dirigentes del club Horizonte que siempre nos acompañan. Por nuestra parte, siempre vamos a ir por todo en cada torneo que nos toque estar.

La pivot Paula Bosch fue elegida mejor jugadora de la final ante Sagrado Corazón.

La pivot Paula Bosch fue elegida mejor jugadora de la final ante Sagrado Corazón.

De defensora a delantera

Hace dos años te anunciaba Central como refuerzo para la primera división de AFA, pero en fútbol 11. ¿Cómo fue la transición al futsal y por qué?

Recién es mi segundo año haciendo futsal, porque venía de fútbol 11. Jugué en Deportivo Español mi primer año de fútbol profesional y otros dos en SAT. El último año lo hice en Central, me retiré en 2025. La verdad es que me cansé, es un ambiente jodido, no es para cualquiera. Soy bastante justiciera y cuando hay que defender alguna situación mía o del grupo, salís perdiendo. Igual me fui contenta porque cumplí los objetivos. Ahí me pasé al futsal. El cambio me costó muchísimo porque no es fácil la transición del fútbol 11 al futsal, hay un proceso de adaptación. Ahora te puedo decir que lo estoy disfrutando, el futsal es una disciplina hermosa.

Y de ser defensora en fútbol 11 pasaste a ser atacante en futsal, ¿te sentís más cómoda?

A mí no se me complicó con este cambio porque jugué 15 años al hockey en Provincial. Y lo hice siempre de 9, entonces ya estaba familiarizada con esa posición. No lo sentí tanto.

El plantel y el cuerpo técnico campeón de Horizonte

Jugadoras: Verónica López, Carolina Sironi, Paula Bosch, María Varayoud, Antonela Peralta, Ana Falconi, Victoria Souto, Victoria Yáñez, Tatiana Albornoz, Mariana Mansilla, Maitén Bastus, María Sol López, Cintia Molina y Tiziana Blesi.

Cuerpo técnico: Leandro Maurino (DT), Edgardo Martinez, Pablo Chelini y Andrés Goñi.

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