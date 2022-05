Socavón en el muelle: "Si el concesionario no invierte, nos quedamos sin puerto"

"Si el concesionario no realiza las inversiones pertinentes, nos quedamos sin puerto", aseguró el titular del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), Guillermo Miguel, a la hora de confirmar que el socavón provocado este martes por la tarde en un muelle de la terminal portuaria fue producto de la falta de mantenimiento y las inversiones que se necesitan para la competitividad y operabilidad del puerto local. "No queremos que se vayan, queremos que inviertan para que la ciudad y la provincia sigan creciendo", reclamó el titular de la entidad local al referirse a Terminal Puerto Rosario (TPR), una sociedad creada por Vicentin Saic y Ultramar, una empresa multinacional de capitales chilenos.

No es la primera vez que la falta de mantenimiento deja al descubierto este tipo de socavones, propio en los muelles de tipo francés. De los 1.643 metros de explanada, solo se puede utilizar el 60% por falta de mantenimiento, algo que figura en el pliego licitatorio y al parecer no se cumple en su totalidad.

"Hemos intimado en varias oportunidades para que la concesionaria realice el camino por donde transitan los camiones y los pilotes de los muelles, avalados por una consultoría y Terminal Puerto Rosario (TPR), por eso necesitamos un plan de acción e inversión para desarrollar todo el potencial que tiene este puerto", precisó Miguel en el marco del Consejo Federal de la Hidrovía, donde funcionará el consejo directivo que llevará adelante el proceso licitatorio de la vía fluvial Paraná Paraguay desde una perspectiva federal.

En ese sentido, agregó: "Consideramos que es una empresa que está operando la sociedad TPR hace 20 años y tienen 10 años más por delante, lo cual es suficiente para poder invertir y cumplir un pliego que está para eso. Dicen que han invertido en muchas cosas, como galpones y un scanner, pero si vos no tenés muelle no hay puerto. Por eso sostenemos que tienen que invertir en el muelle. Por lo pronto no hay inversiones en infraestructura y eso está expresamente establecido en el contrato de concesión".

El administrador del puerto local aseguró: "No vamos a perder competitividad con Buenos Aires, por eso queremos que los trabajadores sigan en sus puestos de trabajo y que la ciudad y la provincia sigan creciendo, por eso necesitamos que inviertan en el puerto como lo establece el pliego".

Respecto al incidente en el cual un operario resultó afortunadamente al ceder la estructura, explicó que "se trató de un socavón que se produjo en la estructura de los muelles franceses, algo típico en este tipo de estructuras como puede ocurrir en una ruta. El año pasado encargué una auditoría de estos muelles para avalar que lo que nosotros decíamos era real y había que invertir en estructura".