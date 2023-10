Siniestros viales: revelan que cayó el número de muertos en las rutas de Santa Fe

El funcionario provincial aclaró que las muertes por siniestros viales no se pueden comparar números entre provincias. “Cuando se habla en Argentina sobre la cantidad de víctimas fatales se comparan provincias. Eso no se usa más en ninguna parte del mundo. Siempre dije que no hay que poner números de víctimas, sino tasa de víctimas cada cien mil habitantes”, explicó.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 y dicho eso, Aymo se refirió al relevamiento que hizo el organismo sobre la evolución de los siniestros viales en la región. “Durante 2018 y 2019, el número de muertos en la provincia estuvo en 521 y 522. El 2020, el año de la pandemia no se puede tomar muy en cuenta. En accidentología vial, el riesgo cero no existe, el riesgo cero se da si no transitamos. Como no transitamos, el número de muertos bajó mucho, a 367, pero igual seguía alto”.