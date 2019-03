"Si los docentes decretan nuevos paros, les vamos a descontar los días"

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, advirtió ayer que se les descontarán los días a los docentes si siguen adelante con las medidas de fuerza, aseguró que en los gremios "no hay margen de tolerancia" y subrayó: "No puede ser que ante cada propuesta en la discusión paritaria, respondan con un paro".

Mientras tanto, la conducción local del gremio que nuclea a los maestros de escuelas públicas (Amsafé) empezó a delinear ayer las mociones que llevará a la asamblea provincial que se realizará mañana. Los maestros rosarinos deben votar entre hoy y mañana entre tres mociones, todas de paros de entre 48 y 72 horas a partir de la semana que viene (ver aparte).

En este contexto, y un día después de que los líderes gremiales salieran ofuscados de la reunión paritaria en la que el gobierno ofreció un 10 por ciento de incremento salarial de arranque y la continuidad de la cláusula gatillo, pero sujeta a la recaudación provincial, Farías no ocultó su fastidio.

"Los docentes ya llevan cuatro días de paro en lo que va del mes. Si ahora decretan nuevas medidas de fuerza, vamos a descontar los días", advirtió el ministro y aclaró: "Nosotros respetamos el derecho a huelga, pero también tenemos que expresar la disconformidad con lo excesivo de estas resoluciones gremiales".

En esa línea, consideró que "no puede ser que ante cada propuesta que hubo en la discusión paritaria, la respuesta haya sido un paro".

Sin medias tintas, aseguró que entre los líderes gremiales "no hay un marco de tolerancia" y admitió que la oferta salarial presentada no tiene mucho margen de modificación. "Estamos al límite de las posibilidades económicas y financieras. Los recursos están cayendo con respecto a la inflación. Tenemos que ser responsables; no obstante, hemos prometido mantener el poder adquisitivo de los salarios", subrayó el funcionario provincial.

Lo que viene

En relación al futuro de las negociaciones, el titular de la cartera política de la administración Lifschitz aseguró que "se convocará a los gremios una vez que culminen las medidas de fuerza".

Cabe destacar que ATE y UPCN, los gremios que nuclean a los empleados de la administración pública provincial, ya decretaron un paro para el martes y miércoles de la semana próxima, y los docentes podrían dejar las aulas vacías los mismos días. Así las cosas, la reanudación de la discusión paritaria llegará a partir del jueves de la semana próxima.

Eso lleva las negociaciones por la puja salarial a los primeros días de abril, algo que enciende las alarmas del gobierno ya que se estará ingresando en plena campaña electoral. "Sin dudas que nos preocupa que el conflicto se mezcle con la campaña, por eso apelamos a la responsabilidad de los gremialistas", admitió Farías.

Cuando se le recordó al ministro que la amenaza del descuento de los días de paro era un latiguillo que ha expuesto el gobierno en años anteriores, pero que nunca concretó, Farías retrucó: "En 2018 le descontamos el día a los afiliados a ATE, fue durante un paro a principios de año, y luego lo terminamos devolviendo a fin de año. Que luego ese día descontado se reintegre, depende de lo que se plantee en los acuerdos paritarios", explicó.

No obstante, admitió que "no hay más margen. Tenemos que ser responsables. Prometimos mantener el poder adquisitivo de los salarios, pero no podemos dar aumentos por sobre la inflación. Es legítimo que los gremios reclamen eso, pero no están dadas las condiciones macroeconómicas para que lo podamos hacer", aseguró.