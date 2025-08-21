La Capital | La Ciudad | Santi Maratea

Santi Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

El influencer recorrió los trabajos en el Hospital de Niños, donde gracias a una campaña solidaria se construye un espacio para pacientes oncológicos

21 de agosto 2025 · 11:11hs
Santi Maratea visitó el Hospital de Niños de Rosario.

Este fin de semana, el influencer Santi Maratea estuvo en Rosario, donde recorrió las obras que se realizan en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, para la construcción de una Sala de Día para pacientes oncológicos.

A través de sus redes sociales, el conductor de "Trato Hecho" se mostró en el Hospital Vilela de Rosario y dio detalles de la colecta que permitirá construir el espacio que apunta a mejorar la calidad de vida de chicas y chicos que atraviesan tratamientos de alta complejidad, ofreciéndoles un espacio adaptado para jugar, divertirse y transitar de manera más llevadera su estadía en el hospital.

Lanzada en agosto de 2024, la campaña se propuso recaudar alrededor de 500 mil dólares bajo la consigna de que “un millón de personas pongan 700 pesos”. El masivo apoyo de la comunidad permitió que la convocatoria tenga un fuerte impacto para colaborar con el Vilela, considerado un hospital de referencia para la atención pediátrica en Rosario y la región.

Hospital Vilela Oncohematología 2.jpeg
La Municipalidad de Rosario anunció el inicio de la segunda etapa de la construcción de la nueva área de día de oncohematología en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

>> Leer más: Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Hospital Vilela

Los trabajos en el Hospital Vilela

Aunque la campaña la impulsó Maratea, la administración del dinero recaudado estuvo en manos de la Fundación Vilela, encargada de la obra. Es por ello que a medida que ingresaron las primeras donaciones se comenzaron con los trabajos.

El primer paso se dio en diciembre de 2024 cuando se montó la estructura metálica y el ascensor camillero. El segundo paso fue la construcción de los cerramientos, terminaciones, pisos, revestimientos e instalaciones.

El presupuesto oficial es de 611.360.799 pesos. Además del dinero que juntó Maratea, la Fundación Vilela recaudó 30.912.851 pesos y la Municipalidad de Rosario también entregó una parte. Ahora se busca cerrar la donación con el último empuje que permita terminar las obras para comienzos del año próximo.

Cuánto falta para terminar la obra

A través de sus redes sociales, Santi Maratea contó que con los más de 600 mil dólares que ya se juntaron para el hospital se construyó gran parte del área especializada para tratamientos oncológicos ambulatorios. "La idea de este proyecto es que los nenes con cáncer se olviden que están en tratamiento y disfruten de ir al hospital", posteó el influencer.

Maratea contó que la Sala de Día está inspirada en un espacio que funciona en el Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona (España). La estructura para la sala está sobre lo que era una terraza del hospital, a fin de que tenga amplios ventanales y luz natural. "Hace un año esta terraza era solo una ilusión, un sueño y un plano", resumió.

Respecto de la colecta, dijo que se lograron recaudar 400.000 dólares, que se suman a los 30 mil que aportó el hospital y los 180 mil de la Municipalidad de Rosario. La intención es que entre febrero y marzo la obra esté lista para ser inaugurada.

Pero para que eso sea posible, Maratea dijo que aún faltan 150 mil dólares, para equipos de climatización y aberturas. "Espero que se copen, con solo 75 mil personas que pongan 2 mil pesos ya lo conseguimos", resumió.

Para colaborar, se puede hacer a través del alias: Fundacionvilela

