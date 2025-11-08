Remax VIP comercializará Vita & Mina, el nuevo desarrollo de Fundar en Rosario Un lanzamiento en un corredor en sostenido crecimiento, con foco en el valor de zona. 8 de noviembre 2025 · 08:42hs

Remax VIP volvió a elegir Rock&Feller’s para un evento con clientes, colaboradores y socios estratégicos. La consigna: combinar networking con una actualización sobre la dinámica del mercado rosarino. “Un nuevo hito en Rosario: por segunda vez consecutiva cerramos un lugar icónico como Rock&Feller’s para recibir a nuestros clientes, que disfrutan de una noche diferente”, destacó Javier Safranchik.

El empresario definió la convocatoria como “un espacio de agradecimiento, de agasajar, de mimar a la gente que confía en nosotros”, en línea con la estrategia de la compañía de sostener canales de contacto directo con su comunidad.

Embed - REMAX VIP celebra y anuncia la comercializacion de VITA & MINA: 30.000m2 en ROSARIO. Anticipo de proyecto: “Vita & Mina”, de Fundar Durante la velada, Safranchik adelantó detalles del próximo lanzamiento que Remax VIP comercializará en Rosario: “Vita & Mina”, un desarrollo de Fundar ubicado sobre el corredor Mendoza, Pueyrredón y Santiago. “Viene un proyecto lindo, una bomba. Ya se vieron algunas imágenes, así que lo puedo decir: Mendoza y Pueyrredón, Pueyrredón y Santiago, se viene un gran proyecto de Fundar que vamos a estar comercializando. Es un desarrollo muy grande, con muchas propuestas para una zona que viene creciendo mucho”, señaló.