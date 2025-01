Se viene Noche en mi barrio 2025: Lisandro Cavatorta dice que "hay que seguir apoyando a los comercios"

“El año pasado debutó ‘La Noche en mi Barrio’ y ya es una marca en la ciudad. Es mucho más que un evento, es apoyar a los comercios y vecinos de la ciudad vivan en el barrio que vivan, y desde el principio lo sabíamos. Sin embargo, lo que pasó el año pasado superó todas nuestras expectativas. Para eso me metí en este lío. Como periodista y ahora como concejal, me gusta callejear, estar donde están los problemas de la gente, escuchar, hacer... y hacerlo bien”-, expresó Cavatorta.

Desde sus comienzos, “La Noche en mi Barrio” se planteó como una propuesta para descentralizar “La Noche de las Peatonales”. Entre sus objetivos principales se destacan corregir las disparidades entre el centro de la ciudad y los barrios, fortaleciendo la identidad y el comercio rosarino.

“Lo mejor fue ver a las familias disfrutando juntas”,- destaca Cavatorta, “padres e hijos de la mano, parejas grandes y jóvenes, sonrisas en cada rostro, bailando, comprando o comiendo algo rico. Ni hablar del orgullo de los comerciantes mostrando sus vidrieras y negocios a esas miles de personas que pasaban por su local y que quizás no conocían. Muchos me decían que no se imaginaban que era tan grande y lindo el centro comercial de un barrio de la ciudad”.

En este enero, sin tomar vacaciones, Cavatorta ya está trabajando en la planificación de la nueva temporada para este año, reuniéndose con representantes de los centros comerciales a cielo abierto en la Asociación Empresaria, comenzando el proceso con Tiro Suizo en el sur y Alberdi en el norte.

“No me importa quien gobierne la ciudad, trabajo para los vecinos y me gusta hacer. La planificación es fundamental para el desarrollo de un evento de esta magnitud. ‘La Noche en mi Barrio’ no solo reúne a miles de personas en cada edición, sino que también requiere coordinar múltiples actores: comerciantes, vecinos, áreas municipales y proveedores. A partir de ahí y con la secretaría de producción de la municipalidad, comienza un proceso de intenso trabajo para llegar a cada noche con todo previsto y sin problemas. Cada detalle cuenta, desde la logística y la seguridad hasta la propuesta cultural y gastronómica”, explicó Cavatorta.

“Muchos vecinos y comerciantes se comunican conmigo y todos quieren tener su noche, y la van a tener, eso te lo puedo asegurar. Pero para que las cosas salgan bien esa noche, hay que planificar y trabajar con tiempo. No hay otra manera y eso estamos haciendo. Y enero es un mes como cualquier otro para mí. Me gusta trabajar porque me gusta lo que hago. Aunque ya muchos sepan que Odio el verano, jaja. Hasta hice un programa para pasarlo mejor”, finalizo el Concejal Lisandro Cavatorta.