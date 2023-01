Se suman denuncias contra el cuidacoches detenido, que se defendió: "No soy extorsionador"

Charly, el cuidacoches que fue imputado de extorsión y que tenía una orden de restricción por la cual no podía acercarse a la zona de Mendoza al 1300, apareció este miércoles a la mañana en el mismo sector del centro de la ciudad . Según él dijo, lo hizo para dar su versión y defenderse de las serias acusaciones que recibió y que incluso motivaron la apertura de una causa judicial. "No soy un extorsionador", aseguró.

La funcionaria y la docente hablaron con la prensa en una conferencia de prensa en Mendoza y Corrientes, en la que había personal de la Brigada Motorizada de la Policía y de la Secretaría de Control del municipio. Allí describieron los pormenores que llevaron al arresto del cuidacoches. Anahí aclaró que el instituto de música se mudó "hace tres años" a Mendoza al 1300 y que "desde ese momento" recibieron pedidos de dinero a cambio de protección. "Fuimos manejando esa situación. La escuela tiene 300 alumnos. Comprendemos que cuidar autos es una actividad y que cada uno se gana la vida como puede. Pero cuando le dijimos a esa persona que no le daríamos dinero, el hostigamiento fue permanente, a diario".

La profesora aclaró que el hecho que motivó la presentación de una denuncia formal fue el robo que sufrió la escuela hace una semana. "Se llevaron 700 mil pesos en instrumentos. Luego de eso, tomamos todos los recaudos como institución. Esa persona nos dijo con claridad que tenía que ver con ese delito y hasta planteó que qué tenía que hacer para que entendamos que teníamos que pagar. Quienes escuchamos eso fuimos a declarar", sostuvo Anahí.

La mujer agradeció el apoyo "de toda la comunidad de la cultura y de los vecinos que también denunciaron sus casos particulares, así como los padres de los niños que vienen a esta institución y que deben lidiar con esta persona si no le dejan lo que él considera que es correspondiente". Amplió: "En estos tres años pusimos medidas de seguridad en la puerta de la escuela. Ahora todo detonó con este gran robo y las posteriores, y nuevas, amenazas y extorsiones".

Por su parte, la titular de Convivencia de la Municipalidad afirmó que a partir de este caso se radicaron otras diez denuncias entre vecinos y comerciantes por acciones violentas o extorsivas en la zona de Mendoza y Corrientes. "Es fundamental que las víctimas hagan las denuncias ya que hay una rotación de cuidacoches. No siempre están los mismos en un mismo lugar", dijo. Agregó que la comisaría 2ª "tenía orden de la fiscal de intensificar los patrullajes en la zona" porque rige una prohibición del acercamiento de esta persona a la cuadra.

Cuando ya había terminado la conferencia de prensa y aún estaban en el lugar los efectivos policiales, un vecino advirtió que Charly estaba en la otra cuadra, en Mendoza al 1400, incumpliendo una orden de restricción que le impusieron en Fiscalía. Hacia allí se dirigieron los uniformados que hallaron al muchacho dentro de un negocio donde, según dijo, había entrado a sacar una fotocopia de un certificado.

Fue allí, en la calle, poco antes de que se lo llevaran detenido otra vez a la seccional 2ª, donde Charly decidió dar su versión a muchos periodistas que se encontraban en el lugar. “Soy papá de cinco chicos. Estoy indignado, porque yo cuidaba autos en la otra cuadra desde hace ocho años. Tengo testigos que, desde las 10 hasta las 8 de la noche, me veían lavando autos. A lo mejor yo soy prepotente con la gente, pero jamás fui extorsionador. Un extorsionador jamás va a tener la ropa y las ojotas todas rotas. Yo no obligo a nadie a pagar. Yo tengo una tarjeta Movi y cuando la gente estaciona le digo que los del Control y los del estacionamiento medido ya saben que pongo (dinero) en el parquímetro. Pero nunca pedí 500 ó 300 pesos”.

>> Leer más: Detienen a un cuidacoches del centro rosarino por amenazas y extorsión

Cuando le preguntaron si era verdad que le había pedido 20 mil pesos por semana a la directora de la escuela de música, Charly le negó de plano. "Yo tengo testigos que saben que no pido más que para una Coca Cola. Ellos (por la Escuela de Música) hace dos años que están acá. Yo desde 2016. Los papás de los chicos me tratan mal. Me acerco al auto y echan diciéndome "tomatelas, choro", como siempre. Pero nunca rayé un auto. Sólo limpio vidrios y autos".

"Yo sé qué tengo que irme de acá porque estoy prohibido, pero quiero irme limpio. Yo trabajo solo hace siete años. Cuando pido para una gaseosa, con 40 grados de calor, en ese lugar que no tiene árboles, me contestan mal. A veces se hace duro", sostuvo.

"Tomé la decisión de hablar porque en el único lugar donde me conocen es acá. Lo del robo de la escuela yo me enteré que fue el sábado, y yo vengo acá de lunes a viernes. La directora propuso pagarme 5 mil pesos por mes para que no pase nada en el lugar. Pero no soy policía. Jamás estuve relacionado con ladrones. A mí la gente me ve lavando autos desde las 10 de la mañana hasta las siete de la tarde. Puede ser que tenga un carácter impulsivo y la gente se sienta amedrentada, pero hace rato que tengo a dos tipos a los que tengo que pagarle mil pesos todos los días en la calle", agregó.

En ese sentido, añadió sobre los aprietes que dice sufrir: "Son dos tipos que duermen en la calle y vienen con cuchillos y me amenazan. Encima tengo que darle de comer a cinco pibes, debo aguantar que una persona que no me conoce diga que le pido 20 lucas". Sostuvo: "Soy laburante, me tocó estar en la calle. Yo hago 6 ó 7 lucas por día lavando autos y prefiero pagar mil pesos para que no me maten. Soy de Gálvez y me conocen por limpiar coches y no por extorsionar. Hoy vine a este lugar para sacar una fotocopia de un papel, no vine a provocar. También tengo que trabajar porque vivo de lo que gano por día", sostuvo Charly.