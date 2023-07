Se fue la bronquiolitis: la gripe genera un incremento de consultas médicas

Tiene a maltraer a grandes y chicos. Si bien no se presentan cuadros graves, crece la demanda de atención tanto en el ámbito público como privado

Las autoridades sanitarias se muestran cautas. Si bien reconocen que hubo un incremento de las consultas por enfermedades respiratorias, aseguran que no se siente en el sistema de salud y que está dentro de lo esperable para esta época del año. El coordinador de Epidemiología de la Secretaría de Salud del municipio, Matías Lahitte , precisó a La Capital que en Rosario hay una "leve suba" de casos del virus H1N1, conocido como gripe A. En las últimas semanas comenzó a desaparecer el virus sincitial respiratorio, que puede causar infecciones más grave como bronquiolitis, y apareció la gripe.

"Estábamos en una meseta y estamos empezando a ver una tendencia a la alza de los cuadros respiratorios, tanto en niños como adultos. Pero esto no se refleja en las internaciones, sobre todo en los cuidados críticos ", explicó el infectólogo. En el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, por ejemplo, hay sólo dos chicos internados por cuadros respiratorios y en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez directamente no hay ningún adulto ingresado por este motivo.

Aún así, el especialista subrayó que en otros años a esta altura del invierno "había que evaluar la ocupación de camas" y ahora no. Por lo pronto, la curva de consultas por afecciones respiratorias va en ascenso tanto en centros de salud, como en guardias y servicios de urgencias pero la atención médica está garantizada.

Por último, enumeró una serie de recomendaciones para que quienes aún no se hayan contagiado, las tengan en cuenta. "Si es un niño que no asista al colegio porque puede transmitir el virus a otras personas, si es un adulto que también trate de quedarse en la casa o que si va a compartir espacios cerrados use barbijo", detalló. También recordó la importancia de evitar estar en contacto con personas que estén dentro de la población de riesgo.

Los cuadros respiratorios no están vinculados al frío, sino a la mayor circulación de virus de este tipo. "Los virus se transmiten de la misma manera que se transmite el coronavirus, independientemente de la estacionalidad. En el invierno hay mayor circulación, en el verano de gastroenteritis", ejemplificó Lahitte.

Por su parte, Anibal Krivoy, médico pediatra del Centro de Emergencias Sanatorio de Niños Rosario, coincidió con el incremento de consultas por cuadros virales respiratorios, principalmente "por virus sincitial respiratorio e influenza". Aseguró que lo mismo que ocurre en los centros de salud y efectores públicos, se replica en el sector privado. Mucha demanda de atención, pero pocas internaciones.

En esa línea, indicó que "la consulta se hace cuando hay compromiso del estado general y dificultad para respirar" y agregó que "en los más chiquitos hay que estar atentos a la irritabilidad o cuando están muy dormidos o presentan dificultad para amamantar".

Consideró que es clave cuando hay circulación de varios virus, como en este momento, no concurrir a las guardias por cuadros leves en niños sanos para evitar el cruce de infecciones. Sugirió evaluar la posibilidad de "hacer una orientación virtual con pediatras capacitados para no atrasar o adelantar una atención presencial".

Más consultas a urgencias

Los llamados para recibir atención domiciliaria privada también vienen creciendo de manera sostenida en las últimas tres semanas. Ariel Torres Morales, director médico de URG (Urgencias), precisó a este diario que el incremento ronda el 15% semanal y la tendencia podría continuar. Los principales síntomas son dolor de garganta y fiebre. Señaló que no se trata de una enfermedad puntual, sino todas virosis respiratorias esperables para la época.

En ese sentido, destacó que "la gente viene manejando muy bien las medidas sintomáticas y eso incide en que no haya habido un pico tan alto de consultas". Por lo pronto, esperan que con las vacaciones de invierno baje la demanda de consultas. El principal lugar de contagio de los más chicos es la escuela y después llevan la enfermedad a la casa, donde también se enferman los adultos.

De igual forma, Torres Morales destacó que la suba de casos estaba contemplada para esta época del año y no hay grandes inconvenientes para garantizar la atención. A la hora de llamar a los servicios de urgencia privados habrá que tener en cuenta el panorama y armarse de paciencia para esperar un poco más de lo previsto.

A nivel nacional

Entre los 2.498 casos de gripe estudiados por el sistema público de vigilancia epidemiológica desde abril del año pasado, el 46,44% correspondieron al tipo A y 53,56% al tipo B. Pero se registraron diferencias en el momento en que predominan. El virus de la gripe A circuló en abril y mayo y luego produjo otro pico en octubre del año pasado. Ahora, desde la última semana de abril el virus de la gripe A predomina en los casos que han diagnosticado.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, entre enero y la segunda semana de junio pasado, se reportaron 402.061 casos de gripe en el país. Eso significa que hubo 861,8 casos reportados de gripe por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el equipo de epidemiología de la cartera, entre la primera semana del año y la segunda de junio de 2023, el número de casos de gripe notificados es menor en relación a los años 2015-2017, y algo superior a lo registrado para el año 2014 y 2018 en adelante, con excepción de 2022.

Ya se registraron 11 muertes por gripe este año. El año pasado, que fue el que registró más casos desde 2014 hasta ahora, se reportaron 143 fallecimientos por la gripe en total.

Síntomas

La gripe es causada solo por los virus de la influenza. Mientras que el resfrío o resfriado puede ser causado por varios virus diferentes, incluidos los rinovirus, los virus de la parainfluenza y los coronavirus estacionales.

La confusión entre los síntomas de gripe con los del resfrío lleva a que algunas personas “recurran a tratamientos inadecuados que no hacen más que complicar su estado de salud”, advirtió el Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina.

Los síntomas de la gripe son fiebre alta (38º o más), dolor de cabeza, decaimiento, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular y malestar generalizado. También pueden aparecer síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea.

Poca vacunación

Como contó este diario, la campaña de vacunación antigripal en Santa Fe ya lleva más de tres meses y como viene sucediendo con otras inmunizaciones, la población pediátrica que debe recibir una dosis entre los 6 y los 24 meses es la que menor cobertura alcanzó hasta el momento.

Mientras que a los mayores de 65 años ya casi se los vacunó a todos, los chicos apenas si alcanzan una cobertura del 40 por ciento, tal cual lo confirmó la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano. El dato no es menor si se tiene en cuenta que la vacunación en chicos de esa edad es obligatoria y que se espera un nuevo pico de contagios de enfermedades respiratorias para julio y agosto.

La contracara son los mayores de 65 años. Si bien en el caso del personal de salud ya se alcanzó una cobertura del 71 por ciento, que es el promedio de todos los años, y entre los grupos de riesgo la proporción de vacunados es el del 65 por ciento, los adultos ya alcanzan una cobertura cercana al 100 por ciento.

La vacuna es obligatoria para los mayores de 65 años, niños de entre 6 y 24 meses, además de embarazadas en cualquier momento de la gestación, puérperas y personas de cualquier edad con factores de riesgo o patologías previas, ya sea cardíacas, pulmonares o inmunodeprimidos.

Las dosis están disponibles en todos los centros de salud y hospitales de la ciudad, ya sean municipales o provinciales, de lunes a viernes, de 8 a 13.