Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

23 de enero 2026 · 14:26hs
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) retiró el puente peatonal caído en la av. Circunvalación

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) retiró el puente peatonal caído en la av. Circunvalación

El gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), y la Municipalidad de Rosario profundizarán los controles sobre la avenida Circunvalación para evitar siniestros similares al de la caída del puente peatonal que se dio este jueves en el tramo sur de la traza.

La avenida Circunvalación es jurisdicción de Vialidad Nacional y está administrada por Corredores Viales Sociedad Anónima (la empresa estatal en vías de privatización), sin embargo, el control del tránsito depende de la provincia de Santa Fe, es decir, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Así lo explicaron fuentes de Vialidad Nacional a La Capital y suscribió Carlos Torres, secretario de la APSV: “Nosotros hacemos los controles viales, pero no verificamos las estructuras, eso es gestión de Vialidad Nacional”, dijo en LT8.

Torres contó que los puentes peatonales suelen tener una medida estándar o mínima, que ronda los 4,10 metros, y según las primeras averiguaciones “el camión que llevaba el equipe pasado (una pala mecánica) tenía una altura superior a la permitida e impactó contra el puente”.

>> Leer más: Puente caído en Circunvalación: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Según pudo averiguar La Capital, Corredores Viales iniciará los reclamos administrativos para que el seguro del camión de la empresa privada pague el daño producido. En este sentido, Torres apuntó que es decisión de la empresa del Estado “evaluar si ese puente peatonal se puede reponer”. Mientras tanto, la calzada quedó liberada tras las tareas de la APSV y se inició un plan para ajustar los controles “tanto arriba, abajo y en los cruces” de Circunvalación.

“Vamos a tener una presencia mucho más activa y le vamos a dedicar mucho más trabajo a esta compleja vía (por Circunvalación)”, aseguró el funcionario vial.

Una no tragedia

El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial aseguró que el siniestro de ayer “pudo haber sido un desastre, una tragedia” y remarcó que “fue mucha suerte porque la caída del puente no significó ningún herido, ni nada más allá del daño y susto del transportista”.

“El impacto debe haber sido muy fuerte para desmontar semejante estructura del soporte”, señaló Torres y recalcó: “Hay que agradecer que no hubo ninguna víctima”.

>> Leer más: Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Tras ser alertados del siniestro, la APSV comenzó el operativo para controlar el tránsito y remover la estructura del puente peatonal que se desprendió. “Llevamos una maquinaria para correr el puente, una retroexcavadora, pero no pudo hacerlo porque era muy pesado y tuvimos que pedir una grúa de gran porte para liberar la calzada.

Controles en Circunvalación

Los 30 kilómetros de la avenida Circunvalación, que tiene por nombre oficial es Ruta Nacional A008, confirman una de las tantas trazas que Nación administra. Esta traza es un desafío para los controles de vehículos y de velocidad que realiza la provincia de Santa Fe.

La ruta que une el Puente Rosario-Victoria con el sur de la avenida Belgrano tiene tramos con dos, tres y hasta cuatro carriles, un sin fin de entradas y salidas, también varios puentes que “techan” por algunos metros las principales avenidas de Rosario. Allí se combina el tránsito particular, transporte público y vehículos de carga. Todo eso “le da una complejidad única en toda la provincia y que es muy difícil de controlar”, aseguró Torres.

Si a eso se le suma que el límite de velocidad se dispuso en 100 kilómetros por hora, pero “siempre hay usuarios que no lo respetan”, y los motociclistas con vehículos de baja cilindrada o ciclistas en actividad deportiva, que “a pesar de que está prohibida su circulación por esa avenida, sucede”, la tarea es aún mayor para la APSV.

Es por ello que se planteó un trabajo con el apoyo de la Municipalidad de Rosario para “tratar de llegar y que la gente tome conciencia de que es muy peligroso, hay situaciones que tenemos que tratar de evitar”.

Noticias relacionadas
El puente colapsó después de que un camión quiso pasar con una excavadora. 

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

La Justicia federal habilitó la feria para hacer lugar a la medida cautelar interpuesta por el senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas quien pedía la inmediata reparación de la iluminación en Circunvalación.

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en diez días

El choque ocurrió este miércoles en la zona sudoeste.

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Los operarios volvieron a cortar el pasto, pero aún prevalecen los yuyales en varios sectores de Circunvalación.

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

