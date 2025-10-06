Otro "renunciamiento" de Espert: ahora dejó la presidencia de la comisión de Presupuesto en Diputados

El diputado sólo integraba, y presidía, la comisión a la cual declinó. Todo indica que el reemplazante proviene de la línea fundadora de La Libertad Avanza

Luego de presentar su dimisión como candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires a la Cámara de Diputados, José Luis Espert renunció a la titularidad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados . El diputado aseguró "dar un paso al costado por la Argentina”.

Esta mañana se conoció la decisión, que era un reclamo de varios sectores de la oposición, en especial del justicialismo, fundados en sus vínculos con el empresario Fred Machado , sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

La renuncia de Espert como titular de la Comisión de Presupuesto en la cámara Baja se dio inmediatamente después de su declinación a la candidatura como primer diputado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, impulsado por los mismos motivos: su relación con Machado.

Espert queda así afuera de la única comisión de la que participaba, por lo que su rol en la Cámara de Diputados quedará reducido a las discusiones en el recinto , hasta el 10 de diciembre cuando vence su mandato.

Quién ocupa el lugar de Espert

Ahora el oficialismo tendrá que ubicar a uno de sus diputados en ese lugar para reemplazar a Espert. En primera instancia se piensa que Bertie Benegas Lynch puede llegar a esa posición ya que es uno de los pocos economistas libertarios de la Cámara de Diputados.

La posición de Bertie Benegas Lynch se revalorizó luego de que Javier Milei lo mencionara en una entrevista realizada el domingo por la noche en La Nación+. Pero para saber quién reemplazará a Espert habrá que esperar hasta la reunión de la “mesa política” del gobierno, en la que participará Martín Menem, y que se dará el martes por la tarde.

La próxima reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda será conducida por el vicepresidente Carlos Heller de Unión por la Patria, sin embargo, será por unos momentos porque para ese conclave ya estaría definido el nombre que La Libertad Avanza pondrá en dicha comisión.

Con los tiempos ajustados

La designación, o no, de Benegas Lynch es clave para una comisión que tiene como principal objetivo debatir el proyecto de ley de Presupuesto 2026.

El próximo presidente de la comisión deberá definir la citación del ministro de Economía Luis Toto Caputo y del titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausilli. Y aunque ambos se reúsan a asistir, la oposición incluyó en el temario la citación de los integrantes del equipo económico del gobierno para el próximo mes.