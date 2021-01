Santa Fe es la tercera provincia con más agentes de salud contagiados de Covid

Con estos antecedentes, la delegación local de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) elevó reclamos formales a las autoridades sanitarias por lo que consideran “una distribución anómala o irregular de las vacunas, de acuerdo a un criterio que no conocemos ni entendemos”, expresó el secretario adjunto, Eduardo Taboada. En esta semana hará lo propio el sindicato de profesionales de la sanidad, Siprus, según confirmó la secretaria general María Fernanda Boriotti.

“Estamos redactando un pedido de informes para presentar ante el Ministerio de Salud mientras ya hay efectores en conflicto por este tema”, reveló la dirigente en alusión al hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez. “El lunes hubo un acto en la puerta y retención de tareas porque los trabajadores no tienen acceso a la vacuna, los reclamos continuarán durante la semana dado que se trata de una de las ciudades más grandes de la provincia en cuanto a cantidad de población”, apuntó Boriotti y graficó que lo mismo pasa en San Lorenzo y otras localidades del cordón industrial, además del norte santafesino.

En ese punto coincidió Taboada. “De Granadero Baigorria para arriba no llegan las dosis. En Reconquista se vacunó a todo el mundo, sector público y privado. Sin embargo en Vera, que está a 70 kilómetros, no”, detalló. “En Rosario vacunan en el hospital Centenario, no así en el Agudo Ávila, pero las dosis que sobran en el primero no las aplican (al personal del centro de salud mental) aunque están prácticamente al lado. Nos sorprendió la rigidez del sistema, lo que causa preocupación y malestar en la gente”, advirtió el representante de Amra.

Por su parte, Boriotti apuntó que en los centros de atención primaria se inocula a los médicos y no a los trabajadores sociales y a los psicólogos, “que integran los equipos de igual a igual para trabajar con la población en territorio”, una diferenciación con la cual se mostraron en desacuerdo.

Ambos dirigentes gremiales coincidieron en que el personal de salud se manifiesta muy interesado en inmunizarse luego de se informaran escasos efectos adversos, sucede que la cantidad de dosis que arribaron al país hasta ahora -unas 300 mil- resultan insuficientes. De hecho se estima que a nivel nacional son 650 mil los agentes del sector (médicos, enfermeros, camilleros, entre otros), de los cuales 450 mil fichan en efectores públicos.

Radiografía de la trinchera

Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, elaboradas con datos extraídos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, al 21 de enero contrajeron el virus 72.897 trabajadores del sector, lo que representa un 3,9 por ciento del total de casos. En la Argentina fallecieron desde el comienzo de la pandemia 434 agentes, la mayoría menores de 60 años.

El último informe de situación semanal de la Municipalidad de Rosario, en tanto, plantea en consonancia que el 3,8 por ciento de las personas contagiadas en la ciudad (hasta ahora 75.118) se desempeñan en el área sanitaria. Hoy se cuentan 3.581 casos activos, informó la Secretaría de Salud Pública, de los cuales 118 son trabajadores de la salud.

La llegada del frío y de eventuales nuevas cepas enciende las alarmas en un sector muy castigado, que está en la trinchera de la lucha contra el virus. “En un momento llegamos a representar el ocho o nueve por ciento a nivel provincial y el 12 a nivel nacional (del total de contagios), con lo cual observamos una disminución en la cantidad de contagios luego de un año muy difícil, en el que tuvimos muchas pérdidas”, comentó Taboada. En la misma línea se expresó la representante de Siprus. “No hubo una baja entre los trabajadores de la salud per se, sino un amesetamiento de casos en general en relación a tres meses atrás. Vamos en paralelo, con un alto grado de adhesión a la vacuna”, completó Boriotti.

“En el comienzo de la pandemia los temas centrales en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) fueron las camas y los respiradores, hoy son las vacunas”, sintetizó la Federación sindical de profesionales de la salud de la República Argentina, enrolada en la CTA.